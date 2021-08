Kiik: nakatumise kasv on rekordiliselt kiire

Koroonaviirusega nakatumise kasv on viimastel nädalatel olnud rekordiliselt kiire ning seetõttu tuleb vaktsineerimistempot tõsta, sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kiik ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et viimaste nädalate info põhjal on ühe nädala lõikes viiruse levik pea kaks korda kasvanud.

Minister täpsustas, et viimase 14 päeva nakatumisnäitaja võib tekitada vale illusiooni viiruse leviku kohta ning kui nakatumist nädala kaupa vaadata, on tõus kiirem ja selgem.

"Eelmisel nädalal kasvas Eestis vähemalt ühe korra vaktsineeritute hulk ligi 20 000 võrra. See on selline keskmine tulemus, tegelikult oleksime tahtnud rohkem. Üle-eelmine nädal see number oli veidi kõrgem ehk kindlasti tuleb ka siin tempot tõsta," lisas Kiik.

Muu hulgas on Kiige sõnul vaktsineerimiskavas kirjas, et 60+ vanuserühmas on plaanis novembri lõpuks vaktsineerida 80 protsenti inimestest ja keskendutakse ka 12–17-aastaste noorte vaktsineerimisele.

Ta selgitas, et väljatöötamisel on ka revaktsineerimise kava ehk kolmanda kaitsesüsti pakkumine. Samas pole veel teada, mil täpsemalt Eesti elanikel selleks võimalus tekib.

Vaktsineerida saab perearsti juures, apteegis, vaktsineerimisbussis ja ka vaktsineerimiskabinetis

COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer selgitas, et sel nädalal on Eestis üle 14 500 vaba vaktsineerimisaja. Aegu on kõikides maakondades, välja arvatud Hiiumaal.

Seer soovitab inimestel end eelnevalt vaktsineerimisele registreerida digiloo portaalis või helistades numbril 1247. Samas ei pea vaktsineerimiseks aega kinni panema, kuid Seeri sõnul läheb registreerides protsess kiiremini.

Muu hulgas on võimalik vaktsiini saada ka suuremate linnade apteekides ning statsionaarsetes vaktsineerimiskabinettides, mis töötavad viiel päeval nädalas, millest üks päev on nädalavahetusel.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane täpsustas, et Harjumaal on neli kabinetti, Ida-Virumaal kolm ning Tartumaal kaks. Teistes maakondades on kabinette üks ning Hiiumaale luuakse kabinet selle nädala jooksul.

Laane sõnul on kabineti ülalpidamise hind ühes kuus 13 200 eurot ehk augustis ja septembris lähevad kabinetid kokku maksma ca 600 000 eurot.

Haigekassa hakkab tervishoiutöötajatele maksma tulemustasu

Laane tõi välja, et kui perearstid jõuavad oma nimistus 70 protsenti täiskasvanutest vaktsineeritud, saavad nad täiendava tulemustasu 500 eurot. Laane sõnul võiks selle raha maksta perearstiõele, kes vaktsineerimist teeb.

Ida-Virumaal on tulemustasu maksmiseks vajalik vaktsineeritud inimeste osakaal nimistus langetatud 60 protsendi peale.

Lisaks makstakse Laane sõnul tervishoiutöötajatele, kes vaktsineerimisi teevad iga 20 vaktsiinisüsti eest 50 eurot juurde. Maakonniti saavad suuremad haiglad, kes vaktsineerivad, iga süsti eest 2,20 eurot. Tingimus on aga see, et vaktsineerituse hõlmatus peab olema sügise alguseks 70 protsenti ning vaktsineerija peab olema teinud vähemalt 500 kaitsesüsti.

Lisaks hakkavad tasu saama ka senini vabatahtlikus korras tööd teinud maakondlikud koordinaatorid ja suureneb ka süsti hind. Seega on järgnevaks kaheks kuuks uuendustega eelarve suurenemas ca 2,1 miljoni euro võrra.