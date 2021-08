Kallas: Ida-Euroopa riikidel pole täiskasvanute vaktsineerimise kogemust

Lääne-Euroopa riigid on vaktsineerimises edukamad, sest neil on varasem kogemus täiskasvanute iga-aastases vaktsineerimises, Eestil aga seda kogemust pole, ütles peaminister Kaja Kallas riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni erakorralisel istungil.

Riigikontrolör Janar Holm tõi esmaspäevasel istungil välja, et ressurssi vaktsineerimiseks on, kuid sotsiaalministeeriumil oli vaktsineerimisplaan vaid juuni lõpuni. Alates eelmisest reedest on olemas uus plaan ning selles seatud eesmärgid on mõõdetavad.

"Alati saab selle üle arutleda, kas (eesmärgid) on ambitsioonikad või mitte, aga mõõdetavad on nad kindlasti," lisas Holm uue plaani kohta.

Tema sõnul on oluline, et eesmärgid oleksid selged ja konkreetsed ning tuleks seada ka vahe-eesmärke. Tuleb kuulata ka erasektori ettepanekuid ning probleeme ei tuleks Holmi sõnul jäigalt lahendada.

"On vaja suuremat paindlikkust ja tuleb minna kohtadele, kus inimesed on," sõnas ta ja lisas, et on möödas aeg, kus inimesed on valmis ise bussiga oma kodust kaugele vaktsineerimiskeskusesse sõitma.

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu tõi välja, et äärmiselt oluline on koolid avatuks jätta ja noori vaktsineerida. Peaminister Kaja Kallas selgitas Reinsalule, et üldhariduskoolide õpetajatest on vaktsiini saanud ligi 70 protsenti ning noorte vaktsineerimist koordineeritakse koos koolidega.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lisas, et noorte seas tuleb ka peresiseselt teha rohkem teavitustööd ja lastele vaktsineerimist ja selle vajalikkust selgitada. Tema sõnul ei saa noorte vaktsineerimist forsseerida.

Kallas rõhutas korduvalt, et Eesti vaktsineerimistempo erineb Lääne-Euroopast seetõttu, et neis riikides on tavapärane täiskasvanute vaktsineerimine, kuid Ida-Euroopas sellist kogemust pole.

Reinsalu uuris Kiigelt, kui palju on Eestis kokku neid kohti, kus vaktsineerida saab. Kiik selgitas, et kokkuvõttes on punkte olnud 528. Minister lisas, et juulis oli üle 300 koha, kus inimesed vaktsiini said.

Terviseameti külmlao rikke uurimistulemused selguvad tuleval nädalal

Lao rikke uurimise komisjoni juht, riigisekretär Taimar Peterkop sõnas, et aruanne peaks valmima järgmisel nädalal ning ilmselt jätkub uurimine ka pärast aruande valmimist, sest sealsed vastused võivad tekitada uusi küsimusi.

"Tööversiooni ma ei soovi kommenteerida, sest see pole lihtsalt mõistlik enne, kui lõplik tõde selgub," lisas Peterkop praeguste uurimistulemuste kohta.

Ta sõnas, et kõige olulisem on teada saada, kas terviseameti hoone oli ehitatud tingimustele vastavalt ning sealt hargnevad edasi ka vastused muudele küsimustele.

"Üldise kommentaarina julgen nii palju öelda, et vasturääkivusi erinevatest dokumentidest on päris mitmeid ja täpsemalt räägime, kui avaldame oma uurimise," lisas riigisekretär.

Komisjon kohtub uuesti reedel

Reinsalu tegi komisjonile ettepaneku kohtuda reedel. Lisaks tuleks tema hinnangul vaktsineerimiskava juurde luua iganädalane seiresüsteem, milles tuleks välja ka selge tegevuskava.

Lisaks ütles Reinsalu, et ettevõtjad, kiirabi ja eratervishoiuteenuse osutajad võivad enne reedet komisjonile teha ettepanekuid, kuidas võiks vaktsineerimist tõhusamalt korraldada.