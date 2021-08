AKI käskis koroonapassi võimaldava korralduse seadusega vastavusse viia

"Üks võimalik terviseandmete töötlemise õiguslik alus on inimese enda nõusolek – see aga peab olema vabatahtlikult antud ja selle andmata jätmisel ei tohi olla mingeid negatiivseid tagajärgi. Seega ei saa andmekaitseõiguse vaatest koroonapasside kontrollimine toimuda nõusoleku alusel, sest kui inimene nõusolekut ei anna, ei pääse ta üritusele – see aga on nn negatiivne tagajärg," selgitas andmekaitseinspektsiooni õigusnõunik Liisa Ojangu.

Seetõttu peab riik koroonapasside kontrollimise kohustuse ja andmete küsimise õiguse õigusaktis sätestama.

Andmekaitseinspektsioon kontrollis reedel, kas valitsuse uusi piiranguid kehtestavas korralduses on reguleeritud ka eriliigiliste isikuandmete – nagu on terviseandmed – töötlemine, millele tuginedes ürituse korraldaja saab nõuda koroonapassi või negatiivse koroonaproovi tõendit.

Ojangu sõnul aitas andmekaitseinspektsioon reedel riigikantseleil koroonapassi küsimist kohustava korralduse eelnõu sõnastuse isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega vastavusse viia.

"Loodetavasti valitsus ka arvestab andmekaitseinspektsiooni soovituste ja uue sõnastusega," ütles Ojangu, lisades, et ilmselt avalikustatakse vastuvõetud korraldus esmaspäeval.

Valitsus kiitis reedel heaks korralduse, mis kehtestab alates 2. augustist ühistranspordis maskikohustuse ning vähendab 9. augustist nakkusohutuse kontrollita üritustel osalejate piirarve.

Muu hulgas seisab valitsuse korralduses, et kui üritustel või tegevustes osaleb siseruumides üle 50 ja väljas üle saja inimese, siis tuleb tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, koroona läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat.