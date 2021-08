Valitsus teeb jumalateenistustele nakkusohutuse kontrollimise erandi

Valitsus kiitis neljapäeval heaks otsuse, millega tehakse nakkusohutuse kontrollimise erand jumalateenistustele ja parvlaevade toitlustuskohtadele. Samuti sätestatakse selgemalt, et kuni 18-aastased saavad osaleda noorsootöös ja huvihariduses, samuti sportida ning treenida ilma osavõtjate arvu piiranguta.

Jumalateenistused ja usulised talitused

Alates 9. augustist tohib avalikke jumalateenistusi ja usulisi talitusi läbi viia arvestusega, et pühakodades tohib neist osa võtta kuni 50 inimest või tuleb arvestada kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Nakkusohutuse kontrolli jumalateenistusest osavõtjate hulgas tegema ei pea, kuid siseruumides tuleb osavõtjate arvust sõltumata kanda maski, liikumisel ja ruumis paiknemisel arvestada hajutatust, pühakoda peab täitma desinfitseerimisnõudeid ja muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Erand ei laiene kirikukontsertidele, millele kehtivad üldised ürituste läbiviimise nõuded. See tähendab, et kui siseruumis on osavõtjaid üle 50, tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust.

Siseriiklikud parvlaevad

Siseriiklike parvlaevade toitlustuskohtades nakkusohutuse kontrollimist ei nõuta. Ühiskondliku transpordivahendina käsitletakse parvlaeva ühe tervikliku ruumina, kus kehtivad samad reeglid. See tähendab, et parvlaeva toitlustuskohas ei pea jälgima siseruumidele kehtestatud inimeste arvu piirangut ega kontrollima inimeste nakkusohutust kui neid on ruumis üle 50. Nii nagu teistes ühiskondlikes transpordivahendites, tuleb ka parvlaevadel kanda maski.

Sportimine, treenimine, huviharidus ja -tegevus, täiendkoolitus ja -õpe ning noorsootöö

Korralduses sätestatakse täpsemalt, et huvihariduse, -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe valdkonnas, samuti sportimisel ja treenimisel ei kehtestata lastele ja kuni 18-aastastele noortele nakkusohutuse tõendamisega seotud osavõtjate arvu piirangut. Tegevusi tuleb viia läbi hajutatult, täita desinfitseerimisnõudeid, õhutada siseruume ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Kehtestatud piirarvudest suurema osavõtjate arvu korral tuleb 9. augustist nendes valdkondades tõestada enda nakkusohutust alates 18. eluaastast. See tähendab, et üle 18-aastaste noorte ja täiskasvanute sportimisel, treenimisel, huvitegevuses ja -hariduses, täiendkoolituses ja -õppes peab iga osavõtja tõendama enda nakkusohutust juhul, kui siseruumides on osalejaid üle 50 ja välitingimustes üle 100 inimese.

Valitsus kiitis juuli lõpus heaks korralduse, millega kehtestas alates 2. augustist ühistranspordis maskikohustuse ning vähendab 9. augustist nakkusohutuse kontrollita üritustel osalejate piirarve.