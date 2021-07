Komisjon: läbipõdenutele võib teha ka teise vaktsiinisüsti

"Komisjoni liikmed on endiselt seisukohal, et COVID-19 läbipõdenuid tuleks vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt kuuendal kuul pärast tervenemist. Läbipõdenute vaktsineerimiseks kahe doosiga puudub ekspertide hinnangul meditsiiniline näidustus," ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik, immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Kärt Sõber pressiteate vahendusel.

"Kuna reisimisel mõned riigid nõuavad, et ka COVID-19 läbipõdenutel oleks kahedoosilise vaktsiini puhul tehtud kaks vaktsiinidoosi, siis nõustusid eksperdid, et mittemeditsiinilisel eesmärgil võib möödapääsmatu vajaduse korral seda teha. Läbipõdenutele teise doosi võimaldamisega seotud tehnilised detailid täpsustatakse järgmise nädala jooksul," lisas Sõber.

Teine doos tuleks ekspertide hinnangul teha sel juhul mRNA vaktsiiniga ehk kas Pfizer/BioNTechi või Moderna vaktsiiniga. COVID-19 haiguse läbipõdenud inimesele võib teise doosi teha vajadusel ka hiljem pärast kahe doosi vahelise intervalli möödumist.

Samuti soovitavad eksperdid tunnustada vaktsineerimisel läbipõdemise kinnitusena ka laboris tehtud IgG või Total Ab-tüüpi antikeha testi positiivset tulemust. Ka sellisel juhul soovitab ekspertkomisjon vaktsineerida inimest ühe doosiga kuuendal kuul positiivsest antikeha testist sõltumata sellest, millal COVID-19 haigus on läbipõetud või antikehad tekkinud.

Neljapäeval peetud komisjoni istungil oli arutelu all ka võimalik revaktsineerimise ehk niinimetatud kolmanda kaitsesüsti vajadus. Komisjoni liikmed leidsid, et praegu ei ole piisavalt teaduspõhiseid andmeid COVID-19 vastase revaktsineerimine vajaduse, efektiivsuse ja ohutuse kohta. Samas ei ole välistatud, et see võib osutada vajalikuks kas teatud sihtrühmadele nagu näiteks immuunpuudulikkusega inimesed või siis kogu elanikkonnale. Uute andmete lisandumisel hinnatakse revaktsineerimise vajadust ning vajaduse ilmnemisel teavitatakse sellest sihtrühmi ja korraldatakse vaktsineerimine.

Lisaks arutas komisjon Pfizer/BioNTech vaktsiini kahe doosi vahelise intervalli võimalikku lühendamist ja noorte vaktsineerimist. Ekspertide hinnangul tuleb Pfizer/BioNTech kahe vaktsiinidoosi intervallina säilitada praegune kuus nädalat, kuna pikema intervalli korral tagab vaktsineerimine parema kaitse. Eksperdid soovitavad noorte, eriti COVID-19 riskirühma kuuluvate noorte COVID-19 vastast vaktsineerimist.

Samas rõhutasid eksperdid, et koolide avatuna hoidmiseks on väga oluline täiskasvanud koolipere, sealhulgas õpetajate ja laiemalt kogu täiskasvanud elanikkonna, eriti vanemaealiste võimalikult kõrge vaktsineerimisega hõlmatus.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumile riikliku immuniseerimiskava ja teiste vaktsineerimistega seotud küsimustes nõu andev komisjon, kuhu kuuluvad allergoloog-immunoloogide, infektsionistide, perearstide, lastearstide, õdede, terviseameti, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, vähendada koroonaviiruse levikut Eestis ning hoida sellega COVID-19 haiguse kolmas laine võimalikult madalal, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning hoida Eesti ühiskond võimalikult avatud.