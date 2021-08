Ministeerium soovib parvlaevad riigile osta

"Minu ettepanek valitsusele on, et tänased praamid kuuluksid tulevikus riigile. Arvutuste järgi on see lahendus pikas vaates rahaliselt kõige soodsam viis praamiliikluse korraldamiseks. Kokkuhoid saavutatakse kapitalikulu pealt," ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas Postimehele.

Ministeeriumi hinnangul hoiaks praegu suursaartevahelise parvlaevaliikluse doteerimiseks veidi üle 20 miljoni euro maksev riik praamide omandamise järel igal aastal kokku 3,1 miljonit.