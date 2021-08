Soomere: olen maailmavaatelt teadlane

Akadeemik Tarmo Soomere sõnul otsivad erakonnad presidendivalimistel tuleviku Eesti nägu. Oma poliitilisi seisukohti Soomere jagada ei soovinud ja lausus, et tema on maailmavaatelt teadlane.

Et erakonnad esindavad erinevaid maailmavaateid, on Soomere hinnangul positiivne. "See on demokraatia toimimise põhiprintsiipe, et mõnda aega vaieldakse. Selle vaidlemise käigus võetakse lauale võimalikult palju erinevaid variante," rääkis Soomere Toomas Sildamile saates "Otse uudistemajast".

Oma poliitilisi seisukohti Soomere jagada ei soovinud ja lausus, et tema on maailmavaatelt teadlane. See tähendab akadeemiku sõnul, et ideaalis on vaidluse käigus võimalik lähtuda ka parimast võimalikust teaduslikust teadmisest.

Sildami küsimusele, kuidas saab olla kogu ühiskonna president inimene, kes on välja öelnud, et ta toetab samasooliste abielu, vastas Soomere, et teda on poolikult mõistetud.

"Samasooliste kooselu on põhimõtteliselt kooskõlas minu maailmavaatega." Aga ta möönis, et väga erinevad on olukorrad, kus ta aktsepteerib seda lähtudes põhiseaduse paragrahvist 12, mis ütleb, et kedagi ei tohi diskrimineerida, või ta tormab tulihingeliselt võitlusesse samasooliste abielu legaliseerimise eest.

Küsimusele, kui president Soomeret ootaks ees kohtumine USA presidendiga, siis millest nad vestleksid, vastas Soomere, et ta helistaks esmalt Eesti peaministrile ja välisministrile ning küsiks, millest tuleb rääkida.

Venemaa presidendiga räägiks Soomere kohvilaua taga aga spordist ja bridžist.

"Ma jätaks isiklikku laadi küsimused kaadri ja salvestuse taha," vastas Soomere küsimusele, kas ta on abielus.

