Ratas: presidendikandidaadi otsimisel tuleb alustada algusest

"Täna vähemalt minul ei ole küll olnud sellist mõtet, et kui rääkida Tarmo Soomerega läbi, siis selle kõrvalt rääkida veel kahe-kolme teise kandidaadiga. Need on tõsised valimised ja hetkeseis on see, et seda protsessi, otsimist ja kõnelusi, neid diskussioone tuleb uuesti alustada," ütles Ratas Vikerraadio saates "Uudis+" vastuseks küsimusele, kas ta hakkab nüüd uuesti rääkima varem välistatud võimalike kandidaatidega või on tal kohe mõni uus kandidaat mõttes.

"Seda printsiipi on päris keeruline muuta," kommenteeris Ratas presidendivalimiste korda. "Printsiip on ikka sarnane, et sellel inimesel peab olema minimaalselt 68 riigikogu liikme toetus, see jääb ju samaks! Selge on see, et erakonnad omavahel ja omakeskis mõtisklevad, kuidas edasi minna, kes see nimi võiks olla, kes võiks pälvida selle toetuse," rääkis ta.

Reedel teaduste akadeemia presidendi Soomere võimalikku kandidatuuri arutanud ja selle tagasi lükanud erakondade esimehed leppisid kokku, et kohtuvad uuesti esmaspäeva õhtul, ütles Ratas.

Keskerakonna esimees tunnistas varasemas usutluses ERR-ile, et tema fraktsiooni 25 liiget oleks Soomere kandidatuuri toetanud.

Kaljulaidi ei toeta

Küsimusele, kas erakonnad võiksid nüüd teha president Kersti Kaljulaidile ettepaneku kandideerida teiseks ametiajaks, vastas Ratas eitavalt: "Sellist arutelu ei ole meil selle nädala jooksul olnud, et me kõik oleks valmis täna seda ettepanekut tegema."

Ratas andis ka mõista, et Keskerakond ei soovi Kaljulaidi tagasivalimist. "Keskfraktsioon tõesti otsib täna uut inimest ja kindlasti me jätkame neid arutelusid ja konsultatsioone teiste erakondadega," märkis ta vastuseks küsimusele Keskerakonna riigikogu fraktsiooni toetusest Kaljulaidi kandidatuurile.