Seenehuvilised kahtlevad turgudel müüdavate kukeseente Eesti päritolus

Tallinna turgudel müüakse kukeseeni, mis on siltide järgi pärit Lõuna-Eestist. Põuane suvi on aga tekitanud seenehuvilistes kahtlusi, kas nii suur seentesaak meie metsadest saab pärineda.

Lõuna-Eestis on viimane kuu olnud vihmavaene. Ilmateenistuse andmetel sadas nii Valga- kui ka Võrumaal vähem kui tavaliselt sellel ajal. Sellest hoolimata on Tallinna turgudele ilmunud kukeseente kuhilad, mis on müüjate sõnul pärit just Lõuna-Eestist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mükoloog Tõnu Ploompuu avaldas kolmapäeval Facebooki grupis "Eestimaa seened" postituse, kus kahtlustas, et nii palju kukeseeni Lõuna-Eesti metsadest ei saa pärineda. Ta ütles, et on kuulnud ka Poolast ja Lätist toodavatest seentest.

"See tekitas ikka tõsise kahtluse, kui turg oli paksult täis ja siis olid need veel suhteliselt odava hinnaga ka. Ja lõpuks viis ka kahtluse väga kindlaks see, et üks müüja, kes seal oli, oli juba vana tuttav pätt, kes on juba ammu niimoodi väga läbinähtavalt üheselt valeinfot jaganud," selgitas Ploompuu.

Tallinna turgude müüjate sõnul on kukeseened nõutud kaup ja kokku ostetakse neid just Lõuna-Eestist.

"Võrumaalt on kukeseened. /.../ Kõik ostavad, kõik näevad seda. Vihma sadas, tulid kukeseened välja ja kõik hakkasid ostma," rääkis müüja Ksenija.

"Seened on Põlvamaalt, värske," ütles müüja Jana. Küsimuse peale, et kuna on olnud kuiv suvi, siis kuidas ta seeni sai, vastas müüja: "Ma ei tea, me ostame neid."

Mükoloog Veiko Kastanje tõdeb, et keeruline on määrata, kust seened pärinevad, ent metsa poolest pole vahet kummalt poolt Eesti-Läti piiri need korjatud on.

"Tegelikult kogu Lõuna-Eestis nüüd viimased kuu aega kuiv olnud ei ole. Siiski räägitakse, et umbes kolm nädalat tagasi algasid juba esimesed vihmad sealpool ja et Võrumaal pidi olema paiguti natukene rohkem seeni kui Valgamaal. Ja isegi kohati on täiesti kokkuostjad agaralt töös juba ja kukeseeni pidi ikkagi mingil määral olema. Ma ei oska nüüd öelda, kas kõik kukeseened, mida praegu Tallina turgudel müüakse, just kindlasti Eesti omad on, aga mingisugune osa on neist kindlasti," rääkis Kastanje.