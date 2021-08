EL on vaktsineerimisega USA-le järele jõudnud

Euroopa Liit on oma koroona vastu vaktsineerimise tasemelt jõudnud järele Ühendriikidele, teatas uudisteagentuur AP.

Kui veebruari keskpaigas oli Euroopa Liidu riikides vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud neli protsenti rahvastikust, siis USA-s oli see protsent 12.

Praegu on Euroopa Liidu riikidest vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 60 protsenti, Ühendriikides aga 58 protsenti, näitab Oxfordi ülikooli kogutud statistika.

Väga edukad on olnud elanikkonna vaktsineerimisel näiteks Hispaania ja Portugal. Portugali võimud kinnitavad, et suve lõpuks saavutatakse 70-protsendiline elanikkonna vaktsineeritus.

Samas on aga väga suured erinevused liikemsriikide vahel - kui näiteks Hollandis on esimese kaitsesüsti saanud 85 protsenti täisealisest elanikkonnast, siis Bulgaarias ulatub see määr vaid 20 protsendini.

Vaktsineerimistempo on langenud Saksamaal, kus kaitsesüsti on saanud 54 protsenti elanikkonnast. Võrreldes maiga on seal päevane vaktsineerimine langenud poole võrra.

Eestis on vaktsineeritud umbes 50 protsenti elanikest.