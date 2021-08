Töötaja testimiskulud peab kandma tööandja

Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna nõunik Ea Põldis rääkis Õhtulehele, et vaktsineerimata töötaja võib töötada ka kohtades, kus klientidelt nõutakse vaktsineerimispassi, negatiivset testi või läbipõdemistõendit.

Aga sellise juhul on tööandja ülesanne ennetada teiste vahenditega nakkusohtu - näiteks tagada isikukaitsevahendid, korraldada töö ümber või kontrollida töötajate nakkusohutust.

"Sobilike meetmete rakendamise korral on oluline arvestada töö iseloomu ehk seda, kas töötaja puutub tihedalt kokku klientidega või mitte ja kas tööd on võimalik selliselt ümber korraldada, et kokkupuuteid vähendada," ütles Põldis.