Koroonatõendit kontrollivad asutused võivad küsida näha ka ID-kaarti

Alates esmaspäevast küsivad paljud ettevõtted inimestelt tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärma sõnul oli tõendite kontrollimine kino jaoks ainuke jätkusuutlik variant.

"50 inimest tohib sisse lasta ühele territooriumile. Meie puhul puudutab see kogu kino. Ehk et kui meil on näiteks seitse saali, siis sinna seitsme saali peale tohib korraga lasta sisse 50 inimest. See ei ole loogiline ja see ei ole majanduslikult mõttekas. Ehk me olime sunnitud võtma siis teise variandi kasutusele, kus me palume kõikidel kinokülastajatel näidata digitõendit," selgitas Ärm.

Samuti hakkab koroonatõendeid kontrollima Tallink Spa & Conference Hotel. Tallink Hotelsi juhatuse liige Eva Hanschmidt-Kalmus ütles, et siiamaani pole neil ühtegi probleemi esinenud ning kõikidel külastajatel on tõend olemas olnud.

"Tänase seisuga on meil tegelikult väga hea kogemus sellega. Inimesed on olnud väga koostööaltid. Paljudel inimestel on juba endal kaasas tõend ja nad on kursis sellega, et selline kontroll toimub ja meil hetkel negatiivseid kogemusi ei ole. Sellest lähtuvalt ma väga loodan, et meil külastatvus ka ei lange," ütles ta.

Hotellis toimub tõendi kontrollimine vastuvõtus ning vajadusel restorani või spaa ukse juures. Apollo kinos kontrollitakse tõendit kas sissepääsu väravates või kinosaali uksel.

Terviseamet soovitab inimestel üritusi ja asutusi külastades võtta kaasa isikut tõendav dokument, kuna koroonatõendit kontrollides võidakse küsida ka seda.

"Inimesed peavad arvestama sellega, et kui nad üritusele lähevad, siis ürituse korraldajal on õigus sertifikaadi olemasolul küsida ka teie isikut tõendavat dokumenti. See, kuidas ürituse korraldaja seda täpsemalt läbi viib, on tema vastutada," rääkis terviseameti kriisistaabi liige Kalle Kitsing.

Suurüritustel ja ühistranspordis jätkuvad terviseameti pistelised nõuete järgimise kontrollid. Seda, kas kontrollima hakatakse ka muid asutusi, Kitsingu sõnul alles planeeritakse.