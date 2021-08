Raudteelased võtsid mõõtu käsidresiiniga sõitmisel

Mõistagi saab käsidresiiniga raudteel liikuda ainult siis, kui rongid ei sõida ja kuna üksteisest mööda sõita pole võimalik, selgitavad Relsiralli kiireima võistkonna jaamades toimuvad lisakatsed.

"Sellel aastal on ka Euroopa raudteeaasta. Aga üldine mõte on selles, et vanad sõbrad saavad kokku, räägivad juttu, teevad sporti koos ja teevad pulli ka natukene koos," rääkis ürituse peakorraldaja Neddy Kramer.

Kui reedel said võistlejad Türi-Lelle lõigul dresiini pumbata päikeselõõsas, siis laupäeval tagasiteel Viljandisse kohatises tihedas vihmasajus, mis muutis võistlemise kõigi jaoks keerulisemaks.

"Tead, ei märkagi seda. Võib-olla natukene on märjem, jalgade all on libedam pisut aga seda üldiselt ei märka. Inimesed on toredad, seltskond on vahva. Ja see, mis ümberringi üleval toimub, see ei sega," sõnas võistkonna Hoiame Elu liige Alar Kasepõld.

Laupäeva alustati Edelaraudtee ja Go Groupi ühisvõistkonna juhtimisel, kuid nagu kõik võistlejad rõhutasid, on võidust tähtsam sõprus.

"Meel on hea, võit on ka nagu suurepärane, aga see võistlus ei ole võidu puhul. See võistlus on selleks, et me tunneksime siin end hästi, et raudteelased saaksid kokku ja võistleksid mõnuga. Ja võistleks ohutuse pärast," rääkis

Go Group/Edelaraudtee võistkonna liige Andrei Kletsun.

Krameri sõnul on käsidresiinid kasutusel mitmes riigis. "Ma tean näiteks et naaberriigis Venemaal kasutatakse väga laialt veel," sõnas ta.