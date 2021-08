Toila vallas hukkus autoga vastu puud sõitnud mees

Häirekeskus sai kella 2.15 paiku teate, et Ida-Virumaal Saka-Ontika-Toila tee 15. kilomeetril sõitis teelt välja vastu puud sõiduauto BMW.

Kokkupõrge oli sedavõrd tugev, et autot juhtinud mees hukkus sündmuspaigal.

Politsei selgitas, et autoroolis oli 27-aastane kohalik mees, kes oli sõidukis üksi.

Ida prefektuuri operatiivjuht Ergo Soosaar ütles, et arvestades sõiduki ulatuslikke kahjustusi, ei saanud sõidukiirus olla kuigi väike. "Praegu teame, et õnnetus juhtus lauges kurvis. Autojuhi turvavöö ei olnud kinnitatud ja sõidukil all olnud suverehvid ei vastanud nõuetele, sest olid ülemäära kulunud," kirjeldas Soosaar.

"Millised täpsemad tegurid võisid viia selleni, et juht ei tulnud sõiduki juhtimisega enam toime, seda selgitame edasises uurimises. Ühtlasi annab edasine uurimine ja ekspertiis vastuse küsimusele, kas juht oli kaine," ütles operatiivjuht.

Sel aastal on Eestis juhtunud liiklusõnnetustes hukkunud 33 inimest, möödunud aasta samal ajaperioodil hukkus Eesti teedel 36 liiklejat.