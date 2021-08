Sildam: Priske ohverdamine suurendas valitsuses usaldamatust

"Minu arust on sellisel kantsleri lahtilaskmisel mitu tulemust. Esiteks, valitsuses ilmselgelt inimeste vahelised suhted ei muutunud paremaks, vaid usaldamatust tuli juurde, sest nii palju kui olen meediast aru saanud, siis tervise- ja tööminister Tanel Kiik ei tahtnud Marika Priske vabastamist. Tema ei teinud seda ettepanekut. /.../ See tuli üle Tanel Kiige pea. Ma arvan, et see ei lisa usaldust, kui see vastab tõele, et see nii käis," rääkis Sildam saates.

"Teiseks, peaminister Kaja Kallas, kes ütles, et tahab nüüd uut käiku vaktsineerimises, tahaks näha, kuidas see uus käik saabub, kui kantsler lahkub, terviseala asekantsler on juba lahkunud, vaktsineerimise koordinaator Marek Seer varsti lõpetab oma missiooni, pidi vist vahetuma ka ravimiameti peadirektor. Kas me ütleme, et järgmisena vahetub ka terviseameti peadirektor? Jõudu kõigile neile uutele inimestele, kes neile uutele kohtadele tulevad ja kes peavad paratamatult mingi sisseelamise aja endale võtma. Kuidas see kõik viib vaktsineerimise kiirelt uuele tasemele, mida peaminister loodab? Vaatame," lisas ajakirjanik.

Saatejuht Anvar Samost Sildamiga nõus ei olnud. "Mis puudutab koalitsiooni-sisest kliimat, siis ma julgeks öelda, et see ei muutu tegelikult väga. Miks ta peaks muutuma? Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonis ei ole mingit erilist armastust ega ka väga läbipaistvat usaldust kahe osapoole vahel ju algusest peale olnud. See on olnud tegelikult tõsine mõistuseabielu, kus vaadatakse teineteise otsa umbusklikult, kontrollitakse kolm korda ja nii see asi käib. See pole midagi negatiivset, pigem see on koalitsiooni loogika olnud Eestis," kommenteeris Samost.

Sildam nõustus, et Keskerakonna ja Reformierakonna suhted pole valitsuses olnudki ülemäära sõbralikud. Tema hinnangul on aga erinevusi selles, milline on läbisaamine Keskerakonna ja Reformierakonna esimeeste tasandil ja milline ministrite vahel.

"Kui vaatad erakonna esimeeste läbisaamist, siis ei saa öelda, et see on usalduslik, käsikäes edasi kõndimine. Aga kui vaatad valitsuses sees, ministrite tasemel, siis see on seni olnud küllalt ladus," ütles ta.

Ta tõi näiteks Keskerakonna ministrite Jaak Aabi ja Tanel Kiige läbisaamise reformierakondlasest peaministriga. "Mitte lihtsalt see, et ollakse vastastikku viisakad, vaid nende suhetes on ka usaldus. Minu arvates see on oluline. Seni see on ka nii olnud, ükskõik, millisena me võime kirjeldada erakondade tippude omavahelist läbikäimist," rääkis Sildam.

Samost jäi eriarvamusele. "Ma arvan, et sa usalduse ja viisaka suhtlemise vahetad ära praegu omavahel. Kui Kaja Kallase ja Tanel Kiige vahel oleks suur usaldus, siis ei oleks vaja Kallasel anda riigisekretär Taimar Peterkopile korraldust helistada sotsiaalministeeriumi kantslerile Marika Priskele reede õhtul ja teatada talle, et ta peab lahkumisavalduse kirjutama," põhjendas Samost.