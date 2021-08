Kallas tunnistas osalust Priske vallandamises

"Jah, mina palusin riigisekretäril helistada," ütles Kallas vastuseks küsimusele, kes andis riigisekretärile korralduse helistada reedel Priskele, et teatada talle peatsest ametist vabastamisest.

Priske ütles ise esmaspäeval sotsiaalministeeriumis peetud pressikonverentsil, et sai enda vallandamisest teada reedel riigisekretärilt.

Küsimusele, kas Priske vabastamine oli tema initsiatiiv, rääkis Kallas: "Otsuse saavad teha sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister, kes nii-öelda kantslerit [sotsiaalministeeriumis] jagavad. See on nende ühine otsus, ühine otsus on ka leida uus inimene selle ametikoha täitmiseks. Seda, et ma ei ole olnud rahul sotsiaalministeeriumi juhtkonnaga tööga, sellest ma olen kogu aeg ka tervise- ja tööministriga rääkinud ja see kindlasti ei ole mingi üllatus. Aga lõpliku otsuse teevad need ministrid koos."

Viitele, et peaministri möödaminek ministritest kantsleri vallandamiseks oleks nagu uus reaalsus, kuna varem pole peaministri ettepanekul kantslereid vabastatud, ütles Kallas: "Ma ei saa ju öelda, et see oli minu ettepanek. Ma tahan, et asjad toimiksid. Ma suhtlen pidevalt nende inimestega, kes nende teemad eest vastutavad, juhin tähelepanu, püüan teha, et asjad liiguksid. Meil on kõigi teemade eest vastutajad. Ega peaminister ei saa minna detailidesse, teise valdkonna tööd ära tegema. Selleks on igal alal oma inimesed. Peaminister vastutab suures pildis."

Sotsiaalministeerium teatas esmaspäeval, et tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) teevad valitsusele ettepaneku kutsuda ametist tagasi praegune sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske.

Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 55 kohaselt nimetab ametisse ja vabastab kantsleri ametist valitsus ministri ettepanekul avaliku teenistuse seaduses ettenähtud alustel, kuulates ära riigisekretäri arvamuse.

