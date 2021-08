Sotsiaalministeeriumi kantsler Priske saab ametist priiks

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo teevad valitsusele ettepaneku kutsuda ametist tagasi praegune sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske, teatas ministeerium.

Delfi andmetel jääb töökohast ilma ka Maris Jesse, kellest asekantsleri ametiaja lõppedes pidi saama Priske nõunik.

Kell 15 algaval pressikonverentsil kommenteerivad teemat nii Kiik, Riisalo kui ka Priske ise.

Peaminister Kaja Kallas kritiseeris eelmisel neljapäeval valitsuse pressikonverentsil vaktsineerimise käiku, märkides, et selle juhtimises tuleb teha muudatusi.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles seepeale, et tema soovib keskenduda lahendustele, mitte süüdlaste otsimisele, aga lisas veel: "Mis puudutab personaaliat, siis teatud muutused on juba tehtud ja need on augustis-septembris tulemas - on see tervishoiuala asekantsleri (Maris Jesse - toim.) vahetus või on see, et vaktsineerimisala juhi (Marek Seeri - toim.) ametiaeg saab läbi. Ma arvan, et kogu platsi puhtaks lüüa pole ka mõistlik. Vaatame, mis on need täiendavad käigud, mis tunduvad mõistlikud. Ootame ära ka terviseameti külmlao juhtumi aruanded, ja sealsed probleemkohad ning vastutuse küsimused. Need tulebki siis tervikuna ette võtta," rääkis Kiik.

Pühapäevane "Aktuaalne kaamera" edastas, et ka teised Reformierakonna tipp-poliitikud on viimastel päevadel olnud aina kriitilisemad tervise- ja tööminister Tanel Kiige ja tema alluvate suhtes.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Kristen Michal näiteks ütles, et Kiik peaks esimese asjana probleemidele oma haldusalas otsa vaatama.

"Juurprobleem on ikkagi sotsiaalministeeriumi ja kogu selle tervisevaldkonna juhtimises. Ega seal selles sotsiaalbürokraatias ei aita enam see, kui sa tõstad erinevaid moosekante erinevatele kohtadele ringi. Eks seal tuleb ikka osa sellest ansamblist välja vahetada ja seda on indikeerinud ka peaminister," kommenteeris Michal.

Marika Priske sai sotsiaalministeeriumi kantsleriks augustis 2014.