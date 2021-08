Esmaspäeval hakkavad kehtima uued piirangud

Alates esmaspäevast tuleb siseruumides toimuvatele üritustele ja etendustele pääsemiseks esitada tõend vaktsineerimiskuuri läbimise, koroonahaiguse läbipõdemise või värske negatiivse testi kohta. Seda juhul kui üritustel osaleb siseruumides üle 50 ja väljas üle 100 inimese.

Korraldajal tuleb üritustel, kus osalejaid on üle piirarvu, tagada viirustõendi kontroll. See tähendab, et suure osalejate arvuga ettevõtmistest saavad osa võtta vaid need, kel on tõend vaktsineerimiskuuri läbimise, koroonaviiruse läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Tõendit ei pea esialgu esitama alla 18-aastased.

Nakkusohutuse kontrolli erandi said valitsuselt vaid jumalateenistused ja parvlaevade söögikohad.

Kui kontroll on tagatud, võib sisetingimustes olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat.

Uued piirarvud hakkavad kehtima nakkusohutuse kontrollita avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel, kinoseanssidel, samuti meelelahutusteenuse osutamisel, näiteks ööklubis, kasiinos, piljardisaalis ja laste mängutoas.

Toitlustusasutustes ning saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates ei eristata korraldusse tehtud muudatuse kohaselt edaspidi enam sise- ja välitingimusi, sest enamasti kasutavad näiteks kohviku väliterrassil või välibasseinis viibijad ka kohviku või spaa siseruume. See tähendab, et nendes kohtades võib alates esmaspäevast nii sise- kui ka välitingimustes kokku ilma nakkusohutuse kontrollita viibida kuni 50 inimest. Toidu kaasaostmisel piirarvu ei arvestata.

Uued piirarvud ei puuduta kaubandustegevust ja teiste teenuste, sealhulgas majutusteenuse osutamist, kus jäävad kehtima inimeste hajutamise ja desinfitseerimise nõuded.

2. augustist kehtib Eestis maskikandmise kohustus ühistranspordis.