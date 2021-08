Iseseisvuse taastamise 30. aastapäevaks valmib dokfilm Ülo Nugisest

Delfi toodetud dokumentaalfilmi "Riigikogu direktor" režissöör on Toomas Lepp ja stsenarist Hannes Rumm.

Lepa ja Rummu tandemi pani kokku Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald, kelle idee ka see film oli, rääkis dokumentaalfilmi stsenarist Hannes Rumm Vikerraadio hommikusaates.

Nugis oli põnev ja huvitav isiksus, ütles Rumm, lubades, et seda saab ka filmis näha. "Ülo Nugise loo kaudu oleme püüdnud lahti rääkida ka taasiseseisvumise loo," lisas ta.

Nugis oli stsenaristi sõnul alati tööle keskendunud, eraelust ta avalikult ei rääkinud. Selle tõttu ongi tema isiklikku poolt, näiteks relva kandmist, huvitav avastada, selgitas Rumm.

Filmi tehes veendusin, et iseseisvuse taastamine oli kollektiivne saavutus, ütles Rumm.

Nugise valimine ülemnõukogu esimeheks oli dramaatiline, alla jäänud Marju Lauristin ei võtnud seda kergelt, kuid hiljem töötasid nad tulemuslikult koos, ütles Rumm.

Ülemnõukogu oli Nugise juhtimisel päris parlament, töövõimeline seadusandlik kogu, märkis Rumm. Muu hulgas algas sealt ka omandireformi kavandamine.

Nugise juhiomadusi erinevate nõukogudeaegsete organisatsioonide direktorina on raske tagantjärele hinnata, on erinevaid mälestusi. Aga näiteks Estoplasti töötajad, keda Rumm filmi tarvis usutles, ei kuulnud teda kunagi karjumas nagu see kuvand ehk oli.

Tulekul on ka Hannes Rummu raamat Ülo Nugisest. Käsikiri valmib suve lõpuks ja raamat peaks ilmuma jõuludeks, ütles Rumm.