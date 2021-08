TÜ geofüüsik hoiatab, et kliimamuutustega tuleb ka Eestis rohkem arvestada

Sel suvel toimunud üleujutused Saksamaal, praegu Kreekat laastavad tulekahjud ning ka kuumalaine Eestis on seotud äärmuslike ilmastikutingimustega. Kuigi iga üksikut sündmust ei saa otseselt kliimamuutustega siduda, on selge, et inimmõju tõttu on äärmuslikud ilmad järjest sagedasemad, hoiatab Tartu Ülikooli geofüüsik Piia Post.

Seetõttu peaks Posti sõnul näiteks hoonete ehitamisel kasutama rohkem selliseid arhitektuurilisi lahendusi, mis hoiavad hooneid jahedana suurema energiakuluta.

"Me näeme praegu seda, et palju ehitatakse klaasmaju. Klaasmaja peame kuumalaine puhul hakkama aga elektriga jahutama. See tähendab, et meil kasvab kohutavalt energiatarvidus sellistel perioodidel," sõnas Post.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas ütles, et kliimamuutuste leevendamiseks on oluline taastuvenergiaallikate kasutuselevõtt. Klaasi sõnul edeneb see Eestis hästi, kõige suuremaks väljakutseks on transpordi keskkonnasõbralikuks muutmine.

"Meil on suured otsused on vastu võetud, nagu raudtee elektrifitseerimine ja Rail Balticu ehitus. Küsimus on, kuidas saada kaubad ja inimesed rohkem liikuma raudteele, et me ei kasutaks oma isiklikke sõiduautosid ja ei paiskaks seetõttu liigselt süsihappegaasi õhku. Loomulikult ka see, kuidas ühistransporti rohelisemaks muuta. Kuidas inimesi ühistransporti kasutama saada ja kuidas selle juures uusi tehnoloogiad kasutusele võtta," loetles Klaas.

Piia Posti sõnul on üksikisiku tasandil paratamatu, et meil kõigil tuleb tarbimist vähendada.

"Mida vähem me tarbime, seda vähem me tarbime energiat. Igasugune tarbimine on energia tarbimine ja kui me saame vähem tarbida, siis me peame vähem tarbima. Me teame seda, et kogu maailm ei saa nii hästi elada kui Eesti. Ilmselgelt me elame raiskamise majanduses. Me ootame majanduskasvu kui valget laeva, mis meid päästab. See sama majanduskasv viib ka meid hukatusse," sõnas Post.

Klaas vastas, et majandusekasv on siiski teostatav eesmärk. Kuigi riik peab enne iga otsust kaaluma selle mõju kliimale.

"Mis on vajalik on mõttemaailma muutus? Mida on mul hästi hea meel näha on, et aina rohkem ettevõtjaid pöörduvad ka keskkonnaministeeriumi poole ja ütlevad, et me tahame võtta keskkonnasõbralikumaid lahendusi kasutusele. Me näeme, et see on võimalik ja me näeme, et see annab konkurentsieelise," sõnas Klaas.

Asekantsleri sõnul peab keskkonnasõbralikul ettevõtlusel olema turueelis.