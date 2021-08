Ansip vastas Kallase torkele, et ta on sõnades kõvem kui tegudes

"Mida Kaja Kallas täpselt mõtles, kui ta ütles või kas ta üldse mõtles, seda tuleb Kaja Kallase enda käest küsida," ütles Ansip Vikerraadio saates Uudis+, kui tal paluti kommenteerida Kallase sõnu, et Ansip on alati sõnades kõvem mees kui tegudes.

"Ma saan temast ka aru - ta on suure surve all. Vaktsineerimine Eestis ei ole läinud hästi. Loomulikult on tal raske. Omal ajal, ka minu valitsuses pidid mitmed ministrid lahkuma – pole vahet, kas minu erakonnast või teisest. Partneritega sai alati rääkida, mis on riigi ja valitsuse jaoks hea."

Küsimusele, kas Ansip ise peab end rohkem tegude või sõnade meheks, vastas viimane, et see pole oluline.

"Tähtis on see, et asjad korda saaks praegu. /.../ [Kaja Kallas] Ei peaks vastama isikuvastaste rünnetega, ta peaks vastama just tegudega. On vale arvata, et sõnumitooja on süüdi. Järelikult on kunagi midagi valesti tehtud. Kriitika alt väljapääs on ikka olukorra parandamine."

Ansip tõi võrdluse, et 2007. aasta pronksiöö ajal poleks valitsuses saanud olla ministrit, kes tahtmata või tahtlikult, hirmust või mõnel muul põhjusel oleks käitunud Eesti riigi huvide vastaselt.

"Sellel inimesel oleks jutt õige lühikeseks jäänud ja ta oleks valitsusest lahkunud. Praegu oleme me mõnes mõttes samasuguses sõjaolukorras ning valitsuse kommunikatsioon peaks olema ühtne. Ja sellist mitmeti mõistetavust kui tuleb Anneli Oti poolt, seda taluma ei peaks."

Kaja Kallas ja Andrus Ansip sattusid avalikku konfrontatsiooni, kui peaminister Kallas lükkas tagasi Ansipi kriitika, et peab vaktsineerimise suhtes ebamääraseid seisukohti edastava kultuuriminister Anneli Oti käitumist lubamatuks ega hoiaks taolist liiget oma valitsuses.

"Noh, Andrus Ansip on alati sõnades kõvem, kui ta tegudes on. [Kui] vaadata tema enda valitsusaegu, siis kas ta palus mõnel ministril lahkuda, kes oleks võib-olla pidanud ammu lahkuma? Vaadake seda ajalugu ja kas päris oma sõnade järgi on tegutsetud," ütles Kallas toona ERR-ile.