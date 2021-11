Ansip võrdles Kaja Kallase väljaütlemist iseka mõisapreili käitumisega

Vilja Kiisler meenutas Ansipile Kaja Kallasega Eesti Päevalehes hiljuti tehtud intervjuud, kus ajakirjanik Raimo Poom küsis Kallaselt, kas ta on mõelnud tagasiastumisele. Kallas vastas: "Jah, muidugi olen mõelnud. Siis saab Martin Helme moodustada valitsuse ja siis läheb kõik Eestis väga õigesse ratta."

Ansip ütles, et tema endale sellist suhtumist, kui väljendas Kallas, küll ei lubaks.

"Vaid isekas mõisapreili võib mõelda, et temaga elu mõisas hakkas ja lõppes ning elu tiirleb vaid ümber tema. /.../ Kui sa oled juht, siis iga juhi kohustus on mõelda sellele, kes on tema järglane, kui teda edutatakse või tagandatakse. Iga juht peab mõtlema, mis saab asutusest-organisatsioonist, kui teda enam pole. Ma pole ka märganud, et Martin Helme on astunud Reformierakonda."

Ansipi sõnul ei saa peaminister ja erakonna esimees anda välja sõnumit, et peale tema pole oma erakonnas ühtegi inimest, kes saaks erakonna juhtimisega hakkama.

"Selline mõttekäik on väga väärastunud ja see pole erakonnajuhile ja peaministrile kohane, et omast erakonnast pole kedagi võtta."

Ansip meenutas ka, et omal ajal pakkus ta ise välja, kellest võiks saada erakonna juht tema asemel.

Küsimusele, kes Reformierakonnas kannaks praegu Kaja Kallase kõrval välja erakonnajuhi ameti, vastas Ansip, et neid on mitmeid.

"Kui tahate nimesid kangesti, siis ma ei tea, kas teen head või halba neile, siis neid inimesi on üksjagu selles erakonnas. Inimesed, keda nimetasin oma võimalike järglastena, on elus ja täie tervise juures. Peaministri materjali on Liina Kersnas. Töötegijaid ministriametis praegu väga palju pole. Ka [Tallinki juht] Paavo Nõgene on praeguses koroonakriisis olnud äärmiselt aktiivne. Paavo Nõgene on ka ammune Reformierakonna liige," ütles Ansip.

Äriregistri andmetel on Nõgene Reformierakonna liige 5. detsembrist 2001.