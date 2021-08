OTSE kell 13: Tallinki uue laeva ristimine ja veeskamine

MyStari ehitus Rauma laevatehases (RMC) algas 6. aprillil 2020 ja see on kõige suurem laev, mis on Rauma laevatehases seni valmimas.

Esimene MyStari ehituse suur verstapost – kiilupanek – leidis aset mullu septembrikuus, kui paika sai laeva kiiluplokk. 2020. aasta sügisel paigaldati laevale LNG-mahutid, paigaldati laeva peamasinad ja elektrimootorid. Käesoleva aasta aprillikuus said paika kõik laevakere plokid ja valmis laeva veealune osa ehk laev saavutas oma kogupikkuse 212 meetrit. Laevatehase kuivdokis jätkub käesoleval ajal laeva veepealse osa kokkupanek sektsioonide kaupa kuni laeva täieliku valmimiseni.

MyStar

- Reisijakohti: 2800

- Reisijakajuteid: 46

- Tekke: 12

- Pikkus: 212m

- Laius 30,6m

- Kiirus: 27 sõlme

- Kogumahutavus: GT 50 000

- Jääklass: 1A

- Peamasinate koguvõimsus: 42 000 kW

- Referentslaev: Tallinki süstiklaev Megastar