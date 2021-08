Hiina mõistis kanadalase Michael Spavori 11 aastaks vangi

Kanada on korduvalt rõhutanud, et tema kohtuasi on poliitiliselt motiveeritud.

Michael Spavor on üks kahest kanadalasest, kes vahistati 2018. aasta detsembris väidetavalt kättemaksuks Huawei finantsjuhi Meng Wanzhou kinnivõtmise eest Vancouveri lennujaamas.

Teine kanadalane on diplomaat Michael Kovrig

Mõlemale esitati ametlik spionaažisüüdistus eelmise aasta juunis.

Hiina eitab seost Huawei finantsjuhi kinnivõtmise ja kanadalaste juhtumi vahel.