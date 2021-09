Times: Cambridge'i ülikoolil on sidemed Huaweiga

Suurbritannia ajalehe The Times teatel tuvastati mitmel Cambridge'i Hiina uurimiskeskuse (CCCM) juhil sidemed Hiina tehnoloogiafirma Huaweiga. Kriitikud leiavad, et Huwaei võib mõjutada nii ülikooli tegevust.

Suurbritannia keelas julgeolekukaalutlustel Huaweil pakkuda riigis 5G infrastruktuuri, teatas The Times.

"Huawei on CCCM-i sisse imbunud, ülikool peab seda uurima," ütles inimõiguste organisatsiooni Hong Kong Watch juht Johnny Patterson.

CCCM on osa Cambridge'i ülikooli ärikoolist. CCCM-i auliige kirjutas hiljuti raamatu, milles kiitis Huawei tegevust, et muuta intellektuaalne eliit samade väärtustega sõdurite rühmaks, teatas The Times.

"Huawei sidemed Hiina valitsusega pole saladus. Huawei ja Cambridge'i ülikooli tihedatel sidemetel on tõsine mõju riiklikule julgeolekule," lisas Patterson.

Viimasel kümnendil rahastasid Hiina komparteiga seotud firmad 45 miljoni euroga vähemalt 20 Suurbritannia ülikooli. 2018. aastal teatas Oxfordi ülikool, et ei võta enam vastu Huawei raha.

"Suurbritannia ülikoolid on liiga sõltuvad Hiina rahast. Valitsus peab kiiresti algatama uurimise, kuidas Hiina mõjutab meie institutsioone ja ettevõtteid," ütles konservatiivide endine esimees Iain Duncan Smith.

Suurbritannia parlamendi väliskomisjoni esimehe Tom Tugendhati sõnul ei peaks ülikoolid Hiina ettevõtete raha aktsepteerima.

"Ülikoolid ei peaks kunagi aktsepteerima tubakafirmade raha, et uurida tubakaga seotud haiguseid. Ülikoolid peavad olema väga ettevaatlikud, kust nad oma rahastuse leiavad," ütles Tugendhat.

Huawei eitab, et mõjutab Suurbritannia ülikoolide tegevust.

"Oleme uskumatult uhked oma suhete üle Suurbritannia ülikoolidega. Igasugused viited ebasobivale tegevusele on absurdsed," väitis Huawei.

Cambridge'i ülikool ei vastanud ajalehe The Times päringule.