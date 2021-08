Reinsalu ja Janson väitlesid sisserändajate teemal

Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson ja endine välisminister, Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu arutasid kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" Valgevene ja Euroopa Liidu piiriületajate inimväärset kohtlemist ja üha laienevat rändesurvet.

Kui Reinsalu pooldab eeskätt piiridel sisserändajate tõkestamist ja nende tagasisaatmist, siis Jansoni sõnul tuleks lähtuda õigusest, mis lubab abivajajatele rahvusvahelist kaitset.

"On selge, et tegemist on Valgevene-poolse provokatsiooniga, mis on kättemaks sanktsioonide eest Euroopa Liidule ja poliitilise varjupaiga pakkumise eest Tsihhanovskajale," kommenteeris Reinsalu olukorda Leedu-Valgevene piiril.

"Riikide õigus on oma piire kaitsta, aga see ei tohi rikkuda nende õigust saada kaitset," selgitas Janson. "Kui nad juba on Leedu territooriumile astunud, ei tohi Leedu neid Euroopa Liidu inimõiguste konvetsioonile tuginedes välja saata kollektiivselt, ilma personaalselt nende oludega tutvumist."

Janson möönis, et praegu on meediakajastus olnud julgeolekukeskne ja tavainimene on jäänud tagaplaanile. "Tegemist on haavatavate inimestega, kes piiri ületavad. On kõlanud hääli, et Iraagis on kõik turvaline," rääkis ta.

Reinsalu aga nimetas Euroopa kohuseks oma piire kaitsta. "Iraagis on ka osasid, mis on turvalised," oponeeris ta Jansonile.

Küsimusele, kas Eesti tulevik piiril on tarad, koerad ja automaadid, vastas Reinsalu: "Jah, meil on õigus hoida oma koduuks lukus."

Janson hindas sisserändajate tausta kontrollimise süsteemi Eestis põhjalikuks. "Politsei- ja piirivalveametis uurivad väljaõppe saanud inimesed nende tausta ja viivad läbi intervjuusid," selgitas ta.

Kui Janson leidis, et ehkki näiteks 400 pagulast Leedust vastu võtta Eestisse oleks Eesti jaoks proportsionaalselt liiga suur hulk, ent Eesti võiks mingisugusel määral Leedule vastu tulla, oli Reinsalu resoluutsem: "Nordicale tuleb osta uhkemaid ja suuremaid lennukeid, et inimesi tagasi Iraaki lennutada!"