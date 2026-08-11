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Läti-Valgevene piirilt avastati migrantide kaevatud tunnel

Välismaa
Läti-Valgevene piir.
Läti-Valgevene piir. Autor/allikas: Dinija Jemeljanova/Läti televisioon
Välismaa

Ööl vastu teisipäeva avastati Läti-Valgevene piiril piirivalve Silene üksuse sektoris esmakordselt migrantide kaevatud tunnel, teatas siseminister Jānis Dombrava (Rahvuslik Liit) esmaspäeval ajakirjanikele.

Ministri sõnul avastati migrantide rühm tänu piirivalve, relvajõudude ja politsei tihedale koostööle.

"Püüdes täpsemalt jälile saada, kuidas nad meie riiki sisenesid, avastati see peidetud tunnel, mis on praeguse seisuga esimene omataoline tunnel Lätis," ütles Dombrava.

Minister märkis, et hindab, milliseid ennetusmeetmeid on vaja rakendada. Ta ütles, et andis riigisekretärile ülesande uurida võimalust viia Läti maismaa välispiiril läbi maapinna skaneerimist ning rakendada muid meetmeid, et teha kindlaks, kas tegemist on ainsa omataolise tunneliga või leidub neid veel.

Teatavasti avastasid Leedu piirivalvurid augusti alguses Druskininkai vallas Latežerise küla lähedal kolmanda sellise maa-aluse tunneli, mis on arvatavasti mõeldud ebaseaduslikuks sisserändeks Valgevenest, teatas Leedu piirivalveamet 5. augustil.

Tunnel avastati pärast seda, kui piirivalvurid kontrollisid koostöös Poola piirivalve spetsialistidega ja erivarustust kasutades potentsiaalseid kaevamiskohti. Maa-alune käik oli kaevatud piiril asuva füüsilise tõkke alla umbes 1,5 meetri sügavusele ning toestatud palkide ja laudadega.

See oli kolmas tunnel, mille Varėna piirivalvurid viimastel nädalatel Valgevene piirilt avastasid. Sel aastal on Leedu piirivalve registreerinud kokku 12 katset maa alt kaevates Leetu siseneda.

Samuti algas Lätis teisipäeva hommikul operatsioon Vilkaitis (läti keeles libahunt), mille käigus viivad kõik asjaomased ametkonnad läbi koordineeritud tegevusi ebaseadusliku rände ohjeldamiseks, ütles peaminister Andris Kulbergs (Ühinenud Nimekiri) ajakirjanikele.

Eelmisel nädalal teatas peaminister pärast valitsuse istungit ajakirjanikele, et sise- ja kaitseministeerium rakendavad augustis olulisi ennetusmeetmeid, et minimeerida ebaseaduslike migrantide voogu piiril, mis on ühtlasi ka Euroopa Liidu välispiir.

Peaminister rõhutas ka, et riigi julgeoleku tagamiseks kaalub valitsus kõiki võimalikke variante ebaseadusliku rände probleemi lahendamiseks.

Kulbergsi sõnul tähendab see, et üks võimalus on sulgeda Pāternieki piiripunkt Läti-Valgevene piiril. "Me praegu seda ei kinnita, kuna ebaseaduslik ränne ei toimu konkreetselt selles piiripunktis, vaid väljaspool seda," lausus ta.

Küsimusele, mil määral mõjutavad majanduslikud kaalutlused otsust Pāternieki piiripunkti veel mitte sulgeda, vastas peaminister, et esmatähtis on julgeolek.

Siseminister Jānis Dombrava (Rahvuslik Liit) kinnitas samuti, et kaitseministeeriumi ja riiklike relvajõududega on saavutatud kokkulepe veelgi tihedamaks koostööks, et tõkestada ebaseaduslikke piiriületuskatseid.

"Hindame ka mitmesuguseid muid võimalusi, kuidas tegutseda, et vähendada ebaseaduslike sisserändajate arvu nullini," sõnas minister.

Kaitseministeerium lisas teates uudisteagentuurile LETA, et augustis ja septembris on Sēlijas ja Latgales kavas mitu sõjaväeõppust. Nendel osalevad ka NATO liitlased, kuid samas ei ole õppuste korraldamine otseselt seotud ebaseadusliku rände tõkestamisega.

Lätis kehtib aasta lõpuni Valgevene piiril tugevdatud piirivalverežiim, mis kehtestati vastuseks Valgevenest lähtuva ebaseadusliku rände suurenenud survele.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: BNS

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