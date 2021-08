Kohus mõistis Katrin Lustilt ärimehe kasuks välja 10 000 eurot

2019. aastal esitas ärimees Iraj Zand Harju maakohtusse hagi "Kuuuurija" saatejuhi Katrin Lusti, saate produktsioonifirma Linda OÜ ning TV3 vastu.

Iraj Zand nõudis Katrin Lustilt miljon eurot ning oma kahe advokaadi menetluskulude hüvitamist 162 000 euro ulatuses, kirjutas Elu24.

Kohus rahuldas hagi Katrin Lusti ja TV3 vastu osaliselt. Saate "Kuuuurija" produktsioonifirma Linda OÜ suhtes jäi hagi täielikult rahuldamata.

Kohtuotsuse kohaselt peab Katrin Lust maksma Iraj Zandile mittevaralise kahju eest hüvitiseks 10 000 eurot. Samuti on Lust kohustatud saates "Kuuuurija" ning selle Facebooki leheküljel ümber lükkama hageja kohta avaldatud valeväited.

Kohtuprotsessiga kaasnevad menetluskulud jäid kummagi osapoole kanda.

Katrin Lusti esindanud vandeadvokaat Maarja Pild sõnas, et kohtuotsuse tulemus ei ole oluline ainult selle vaidluse kohapealt, vaid kogu Eesti ajakirjandusmaastiku jaoks.

"Väga suur asi on see, et meeletus summas nõutud õigusabikulud jäeti välja mõistmata," kommenteeris Pild.

Pildi sõnul otsusega lõpuni rahul olla ei saa ja kaalutakse selle edasikaebamist.