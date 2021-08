Soome laevatehases veesati Tallinki uus laev

Kütusena LNG-gaasi kasutav laev on 212 meetrit pikk ning 31 meetrit lai. MyStari maksimaalne reisijate arv on 2800, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vahetult pärast MyStari ristimist toimus laeva vettelaskmine ehk veeskamine. See tähendab, et avati kuivdoki veeventiilid ning dokki lasti esimest korda merevesi.

Praegu jätkub laeva veepealsete osade väljaehitamine.

MyStar peaks valmis saama järgmise aasta kevadel.

"Loomulikult on olnud ka Rauma laevatehases mitmeid COVID-i juhtumeid ja neil on seetõttu hilinenud enne meie laeva valmiva laeva kätteandmine tellijatele. Nii et mõningane viivitus on olemas, aga Tallinkil selles mõttes ei ole probleemi, et kuna meil on sesoonne vajadus, kus tegelikult ju suurem hulk inimesi reisib kevadel, suvel ja sügise hakul, siis saame sellega kenasti hakkama. Nii et laev tuleb juba järgmise aasta aprillis suure tõenäosusega ikkagi Tallinna ja Helsingi vahele juba sõitma," rääkis Tallinki tegevjuht Paavo Nõgene.