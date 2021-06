USA üks suuremaid lennufirmasid plaanib osta 15 ülehelikiirusega lennukit

Arilines teatas neljapäeval, et loodab kümnendi lõpus pakkuda reisijatele ülehelikiirusega reaktiivlennukite teenust, teatas The Wall Street Journal.

Boom loodab esimese reaktiivlennuki prototüübi valmis saada aasta lõpuks. Reisijatele mõeldud täissuuruses lennuk peaks turule jõudma 2029. aastaks.

Boom keeldus plaanitava lepingu tingimusi avalikustamast. Ettevõte teatas siiski, et leping sisaldab tagastamatut United Airlinesi ettemaksu. Samuti saab United Airlines osta hiljem 35 täiendavat lennukit sama hinna eest.

Boom asutati 2014. aastal ja investorid on firmasse investeerinud 270 miljonit dollarit.

Boomi teatel suudab nende arendatav reaktiivlennuk lennata kiirusel 1,7 Machi ehk 1,7 korda suurema helikiirusega. See võimaldab näiteks Londoni ja USA New-Jersey osariigi vahelist lennuaega vähendada kuuelt tunnilt kolmele ja poolele tunnile.

Mõned lennutööstuse analüütikud on ülehelikiirusega lennuturu suhtes siiski skeptilised.

"On ainult käputäis marsruute, kus on piisavalt jõukaid reisijad, kes suudavad regulaarselt lennata reaktiivlennukitega. Turg pole piisavalt suur, et õigustada ülehelikiirusega reaktiivlennuki väljatöötamist ja tootmist," ütles Teal Grupi lennunduskonsultant Richard Aboulafia.

USA suurim lennukitootja Boeing otsustas samuti loobuda ülehelikiirusega lennukite arendamisest.