Taani loobus maskikandmise kohustusest

"Me oleme nüüd olukorras, kus suur osa elanikkonnast on vaktsineeritud ja me naaseme normaalsema igapäevaelu juurde," ütles transpordiminister Benny Engelbrecht.

"Laupäevast võime me öelda head aega maskidele bussis, rongis ja metroos," lisas ta.

Algselt oli valitsusel plaanis tühistada maskikandmise kohustus 1. septembrist.

Taani tervishoiuvõimud lõdvendasid kolmapäeval ka suhtlusvahemaa reegleid.

Nakatumisi tuleb 5,8 miljoni elanikuga riigis viimasel ajal ööpäevas juurde umbes tuhat. Täielikult vaktsineeritud on üle 60 protsendi rahvastikust.

"Nakatumised on meil nüüd ühiskonnas hea kontrolli all," ütles riigi tervishoiuameti asejuht Helene Bilsted Probst. "Seega saame me minna üle soovitustele, mis lubavad inimestel jätkata normaalset igapäevaelu, samas pidades lugu ennetamise põhimõttest."

Maskid jäävad kohustuslikuks lennukites ja lennujaamades, kus kehtivad rahvusvahelise lennutranspordi reeglid.