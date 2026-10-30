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ERR USA-s: Ohios on valimiste peateema andmekeskuste kiire laienemine

Välismaa
Foto: SCANPIX/REUTERS/Shannon Stapleton
Välismaa

Ameerika Ühendriikides tekitab andmekeskuste kiire laienemine üha suuremat vastuseisu. Ohio osariigis on tehisaru arendamiseks vajalike keskuste vastu ühinenud nii demokraadid kui ka vabariiklased ning sellest on saanud üks kohalikke valijaid puudutavaid küsimusi vahevalimiste eel.

Kohalikud elanikud kardavad, et piirkonda kavandatavad andmekeskused võivad senist elukeskkonda jäädavalt muuta.

"Me ei saa lihtsalt kõike maha jätta ja mujale kolida, sest seda sidet maaga ei saa endaga kaasa võtta. Siin on maad haritud 1861. aastast," ütles farmer Patty Spillman.

Columbuses Ohio osariigis laiub üha kasvav andmekeskuste võrgustik. Tehisaru areng suurendab vajadust uute keskuste järele.

Hiiglaslikke andmekeskusi kerkib Ohiosse üha enam. Tehnoloogiaettevõtted lubavad piirkonda suuri investeeringuid ja uusi töökohti, kuid kohalike elanike seas tekitab andmekeskuste kiire laienemine üha suuremat muret.

USA president Donald Trump peab tehisaru arendamist riigi jaoks strateegiliselt oluliseks. Kuid andmekeskuste laienemine tekitab vastuseisu ka tema enda toetajate seas.

"Mina ütlen kindlalt ei. Me ei vaja nii palju andmekeskusi. Need võtavad enda alla maad, sealhulgas põllumaad. Mulle ei meeldi andmekeskused," sõnas Ohio elanik Linda.

Kõik kohalikud nii kategooriliselt siiski vastu ei ole. 

"Mina toetan andmekeskusi, sest need toovad töökohti, sissetulekuid ja maksutulu. Inimestel on aga kartus, et need kasutavad liiga palju elektrit ja vett," ütles Ohio elanik Mark.

Arendajad on perefarmi maa eest teinud kopsakaid pakkumisi. Keeldumisele vaatamata võib aga lähiaastatel siit üle tee kerkida andmekeskus.

"Kui arendajad näevad lagedat põllumaad, siis nad ei mõtle, mis väärtus see kogukonnale on. Nende jaoks on see lihtsalt tühi maa, kuhu võiks ehitada. Meile tehakse pidevalt pakkumisi talu ostmiseks, neid tuleb iga päev," ütles farmer Patty Spillman.

Oma maad kavatseb Spillman kaitsta lõpuni, kuid naaberkinnistu tuleviku üle tal sõnaõigust pole. Sinna kavandatav andmekeskus hakkaks aga mõjutama ka tema perefarmi.

"See on ainus küsimus, mille puhul olen näinud vasak- ja parempoolseid nii üksmeelselt tegutsemas. Pole tähtis, kelle poolt viimastel presidendivalimistel hääletati või mida arvatakse kohalikust poliitikast. Oleme selles koos," ütles kohalik aktivist Jen Belt.

Kohalikud elanikud on ühendanud jõud, et saada suurem sõnaõigus oma kodukandi tuleviku üle. Vastuseis andmekeskustele ei jookse mööda tavapäraseid parteilisi piire.

Andmekeskuste üle puhkenud vastasseis on pannud Spillmani ümber hindama ka oma poliitilisi eelistusi. Ta on kolmel korral andnud oma hääle vabariiklasele Donald Trumpile, kuid neil vahevalimistel ei lähe tema hääl automaatselt vabariiklastele.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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