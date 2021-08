Politsei kahtlustab Tartu õnnetuse puhul tahtlikku plahvatust

Neljapäeval kell 13.44 sai häirekeskus teate, et maja trepikojas on tunda korterist tulevat gaasilõhna. Sündmusele reageerisid nii tuletõrje, kiirabi kui ka politsei, kuna teatest selgus, et korteris on inimene, kes ei ava ust.

Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos selgitas, et gaasilõhnaga seotud väljakutseid on päästeametil lahendada aastas ligikaudu 500, mistõttu seda väljakutset eriliseks ei peetud. Paraku arenes olukord kohapeal teistsuguseks.

"Kuna tegu oli gaasilekkega, ei asutud ust maha lõhkuma, et vältida sädemete tekkimise ohtu," selgitas Klaos. "Päästetöötajatel ei olnud infot, et inimene võib ettearvamatult käituda. Mida sündmuse puhul ei teatud, oli see, et sündmus võib olla tahtlikult põhjustatud."

Kaks päästetöötajat sisenesid korterisse akna kaudu ning avasid korteriukse, misjärel toimus plahvatus.

Samal ajal olid kaks politseitöötajat ja kiirabi koridoris, kinnitas Klaos.

Politsei kahtlustab tahtlikku plahvatust

"Jah, tegemist oli eelduslikult tahtliku plahvatusetekitamisega. Me ei uuri seda kui tahtlikku plahvatuse põhjustamist, mitte õnnetust," rääkis Lõuna ringkonnaprokurör Kairi Kaldoja.

"Kohal on käinud kriminalistid ja eksperdid. Töö selle nimel, et selgitada välja, millises toas ja nurgas ja kust säde tekkis, töö alles käib," kommenteeris Kaldoja käsil olevad kriminaalmenetlust.

"Õnnetuses said vigastada viis päästetöötajat, kes viidi põletushaavadega Tallinnasse haiglasse," kommenteeris kannatanute olukorda Tartu Kiirabi juht Veronika Reinhard.

Kuues vigastatu, 46-aastane joobes mees, keda korterisse päästma mindi ning kes Kaldoja sõnul õnnetuse põhjustada võis, suri õhtul haiglas.

Lõuna prefekt Vallo Koppel kinnitas, et vigastada said kaks noort politseinikku, kes olid hiljuti politseis tööle asunud.

Samas kinnitas Koppel, et noortel töötajatel olid kindlasti olemas vajalikud oskused olukorraga toime tulemiseks, kuid häirekeskusele saadetud info kohaselt ei olnud võimalik ennustada, et olukord eskaleerub.

Kuna sündmus oli ajakriitiline, ei tutvunud politsei eelnevalt oma andmebaasidega ning seepärast ei hinnatud eelnevalt korteris elanud inimese varasemat käitumist, selgitas Lõuna prefekt Vallo Koppel.

Koppel kinnitas, et hukkunud mees on politsei huviorbiidis olnud ka varem. Tänavu on temaga seotud kaheksa juhtumit, mis on seotud alkoholiga, muuhulgas ka joobes mootorsõiduki juhtimisega.

Tartu linn pakub ohvritele omalt poolt abi

"Kindel on see, et linn toetab inimesi selles olukorras," sõnas Tartu linnapea Urmas Klaas.

Klaas möönis, et muresid on palju - kus inimesed edasi elavad või kuidas saada lähedastega ühendust.

Linna poolt toetatakse Klaasi sõnul korteriühistut sellega, et turvaettevõte asub piirkonda turvama, et inimeste kodune vara oleks kaitstud ja kontrolli all.

"Meil on ülevaade kahjustuste suurusest ja millises olukorras see hoone on. Edasine tegevus sõltub kindlustusmenetlusest," sõnas Klaas.

"Eile öösel kasutas linnapoolset ööbimisvõimalust üks pere, täna soovib seda kaks peret," rääkis Klaas.

Potentsiaalset võivad vajada potentsiaalset majutusabi 16 inimest, kes praegu on sõprade ja sugulaste juures.

Oleme valmis, et abivajajate arv kasvab ja kindlasti nad abi ka saavad. Praegu majutatakse Klaasi sõnul inimesi Kopli tänava kutsehariduskeskuse ühiselamus.

Ta lisas, et linn valmis otsima ka lähemal asuvaid elupaiku, et kooliaasta algusega saaksid lapsed kooli minna ikkagi kodu lähedalt.