Tartu kortermajas toimus gaasiplahvatus, üks inimene suri

Häirekeskus sai kell 13.44 teate, ühest korterist immitseb gaasilõhna. Kuna esialgse info järgi oli korteris joobes mees, kes ei avanud ust, reageerisid sündmusele lisaks päästjatele ka politseinikud ja meedikud.

"Väljakutse oli gaasilise reostamise peale, mille peale reageerivadki päästjad ja kiirabi. Kuna uks oli suletud, siis ka politsei. Kuna uks oli suletud, siis päästjad üritasid siseneda korterisse väljaspoolt korterit. Ja samal hetkel toimus plahvatus," kirjeldas päästeameti vanemoperatiivkorrapidaja Kaido Õunapuu "Aktuaalsele kaamerale".

Kohale saabunud päästjad asusid kontrollima olukorda, kui kell 13.56 toimus plahvatus, mille tõttu sai kannatada üheksa inimest.

Juhtudel, kui uks on kinni, on politsei sõnul tavapärane praktika, et otsitakse võimalust, kuidas kõige vähem kahjustaval moel korterisse siseneda. Päästetöötajad püüdsid korterisse siseneda aknast ning politseiametnikud püüdsid ka ukse eemaldamist. Kuidas just samal hetkel plahvatus tekkis, näitab edasine uurimine.

"See oleks spekulatsioon, kas see tekkis neist (päästetöötajatest) või kuidas see võiks tekkida. Võimalusi on mitmeid. Kuna kolleegid on meedikute hoole all praegu, siis nendelt juhtunu osas selgituste saamine ei ole osutunud veel võimalikuks," rääkis Lõuna prefekt Vallo Koppel.

"Sisekaitseakadeemias toimuvad väga ulatuslikud kompleksharjutused, on väga hea simulatsioonikeskus, kus harjutataksegi erinevate asutuste koostööd. Aga kahjuks on elu niivõrd palju keerulisem ja kirjum, et kõiki võimalikke detaile, mis päris elus võivad ette tulla, ei ole võimalik koolis läbi mängida ja pähe õppida," tõdes ta.

Politsei sõnul ei saa praegu ei saa välistada ka tahtlikku plahvatuse tekitamist, mistõttu algatati kriminaalmenetlus.

"Korteris viibinud mees oli politseile tuttav erinevatel põhjustel. Võib siin viimastest aegadest nimetada avaliku korra rikkumist, loata auto juhtimist, mõni aasta tagasi joobeseisundis mootorsõiduki juhtimist," selgitas Koppel.

"Seni kogutud andmetel on meil alust arvata, et plahvatus võis olla tahtlikult tekitatud, mistõttu uurime juhtunut plahvatuse tekitamise paragrahvi järgi. Praegu on aga kõige olulisem, et kõik õnnetuses viga saanud inimesed paraneksid ja soovin neile kiiret taastumist," sõnas Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja.

Korterist välja toodud 46-aastase mehe vigastused olid rasked ning ta suri haiglas.

Plahvatuses vigastada saanud kaks päästjat, kaks patrullpolitseinikku ning kiirabiautojuht viidi raskete vigastustega haiglasse. Lisaks osutas kiirabi kohapeal esmaabi kolmele majaelanikule.

Väga raskelt said vigastada 23-aastane ja 25-aastane politseinik. "Ulatuslike põletushaavade tõttu on nad väga raskes seisus. Raskes, aga stabiilses seisus on ka kõik teised plahvatuses viga saanud inimesed," ütles Vallo Koppel.

Tugeva plahvatuse tõttu purunesid Jaama tänava kortermajal ning ka naabertänava hoonetel aknad.

Korteris, kus plahvatus toimus, lokaliseeriti tulekahju kella 14.30-ks ning kella 16.09-ks sündmus päästjate poolt likvideeriti.

Lisaks tulekahju kustutamisele kontrollisid päästjad üle kõik plahvatuses kannatada saanud hooned, kus rohkem ohtu ei tuvastatud.

Pärna ja Raatuse tänavate vaheline lõik on jätkuvalt liiklusele suletud. Liiklejatel palutakse järgida politseinike korraldusi.

Kortermajade elanikele on Tartu linnavalitsuse poolt organiseeritud asendusmajutus Tartu kutsehariduskeskuse ühiselamus.

Päästeameti vanemoperatiivkorrapidaja Kaido Õunapuu võttis sündmuse kokku ka "Ringvaates":

Peaminister ja president soovisid sotsiaalmeedia vahendusel kannatanutele kiiret paranemist: