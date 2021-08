Riik asub pensionisüsteemi tehnilist lahendust muutma

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik ütles ERR-ile, et esialgu soovib amet täita sotsiaalkindlustusameti vakantsed pensioniteenuse juhi ja pensioni arendusjuhi ametikohad.

"Pensioniteenuse juht peab tagama olemasoleva teenuse toimimise ning õiguspärasuse ning planeerima selles osas valdkonna tegevusi ning ressursse. Lisaks on tema ülesandeks teenuse edasiste arengusuundade paika panemine ning tegevuste planeerimine ja juhtimine tulemuste saavutamiseks. Pensioniteenuse arendusjuhi roll on juhtida ja koordineerida pensioniteenuse tarkvaraarenduse projekte. Kindlasti on vajalik arusaamine IT-arendusprojektide juhtimisest ning oskus ärivajadusi arendajale arusaadavalt kirjeldada ning jälgida, kas need vajadused ka kokkulepitult täidetakse," rääkis Kümnik.

Kümnik rõhutas, et mõlema ametikoha puhul on vajalik, et inimesed lisaks juhtimise tööle löövad kaasa ka sisuliste ülesannete tegemisel.

Projekti on Kümniku sõnul kaasatud ka TEHIK, sotsiaalministeerium, rahandusministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Pensionisüsteemi tehnilise lahenduse kaasajastamine

Kümnik rõhutas, et projekti puhul ei ole tegemist niivõrd pensionisüsteemi muutmisega, kuivõrd eelkõige pensioniteenuse kaasajastamisega nii klientidele pakutava informatsiooni, mugavuse ja selguse võtmes kui ka tehnoloogilises võtmes.

"Praegu on inimese pensioniinfo killustunud erinevate portaalide vahel ning üsna keerukas on inimesel mõista, missugune saab olema tema tulevikus saadav pension või mis valikud tema tulevast pensionisuurust mõjutavad. Puudu on selge ja arusaadav tervikvaade, mis hõlmaks endas kõigi kolme pensionisamba ülest infot," sõnas Kümnik.

"Ka on pensionitaotlejate jaoks puudu võimalus iseteeninduses oma pensioniasju ajada. Nõudlus selles osas on järjest kasvav," lisas ta.

"Kaasaegse digiriigi teenuse printsiip on see, et inimene saab teavet ühest portaalist, mis on talle lihtsasti arusaadav. Lisaks info saamisele soovivad inimesed ka kohe oma valikud teha samas keskkonnas, esitada taotlusi, vahetada fonde jms. Meie eesmärk on tagada, et teenus toimib sündmuspõhiselt ja inimese jaoks proaktiivselt, andes inimesele otsuste langetamiseks vajaliku info ning turvatunde, et midagi ei unune ega väljateenitud pensioniõigused ei jää kasutamata," rääkis Kümnik.

"Oleme koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga alustamas ka pensioniteenuse sündmusteenuse analüüsiga, et pakkuda pensioni tervikvaadet ning selgitada välja, kuidas teenus kõigi teiste riigiteenustega hästi integreerida," sõnas ta.

"Kõige eelneva tegemiseks on vajalik välja vahetada tehnoloogilised lahendused, sest need on vananenud ega liidestu enam kaasaegsete tehnoloogiatega," ütles Kümnik veel.