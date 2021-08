Kersti Kaljulaid: ma olen valmis teiseks ametiajaks

President Kersti Kaljulaid kinnitas usutluses Postimehele, et on valmis kandideerima teiseks ametiajaks.

"Ma olen öelnud, et olen valmis. Sellega olen loonud arutelule mingis mõttes turvalise vundamendi, et kõik teavad, et kui teistsugused püüdlused ja otsingud ei kanna vilja, siis mina ei ütle oma rahvale ei," rääkis Kaljulaid ajalehele.

"Võib-olla ma olen isegi põhjustanud sel suvel rännakuid, mis meil on praegu toimunud. Ma olen valmis," ütles president. "Nii nagu 2016. aastal ei jätnud ma riiki hätta, nii ei teeks ma seda ka praegu. Nii nagu ma 1999. aastal tulin esimest korda avalikku sektorisse peaministri nõunikuks. Kuigi tunnistan ausalt, et majanduslikult oli seda raske vastu võtta, aga ma võtsin."

Kaljulaid sai erakondade viimasel hetkel ühiselt leitud kandidaadina presidendiks 2016. aastal pärast seda, kui valimised olid pärast mitmeid pöördeid valimiskogust tagasi riigikokku jõudnud.

"Mulle teeb muret, et valijameeste kogus on nii väike kohalike omavalitsuste esindatus," ütles Kaljulaid nüüd antud usutluses.

Presidendi valimiseks tuleb riigikogu kokku 30. augustil. Seni pole fraktsioonid ühegi kandidaadi ülesseadmiseks vajalikke 21 allkirja paberile pannud.