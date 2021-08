Urmas Sule: haiglaravi vajajate arv kasvab, keskmine vanus langeb

Haiglaravil viibivate patsientide arv kasvab ning nende keskmine vanus on mõnevõrra langenud, rääkis terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule ERR-ile.

"Haiglaravi vajadus kasvab kiiresti, intensiivravivajadus kasvab kiiresti," rääkis Sule. "Näeme ka seda, et kuna haigestumus nüüd sellel suveperioodil on olnud valdavalt nooremates eagruppides, siis ka haiglaravile sattujate keskmine vanus on võrreldes talve-kevade perioodiga noorenenud."

Sule sõnul oli haiglaravi vajajate keskmine vanus siis 68–69 eluaastat. Esmaspäeval oli haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 64 aastat.

Kuna praegu on ravil nooremad inimesed, siis Sule sõnul on nende haiglaravi vajadus tavaliselt lühem, aga praegu suuri muudatusi haiglas veedetud päevade osas välja tuua siiski ei saa.

Koroonapatsiente on hetkel üheksas haiglas

Suures plaanis on patsientide jaotumine Sule sõnul ühtlane - kus on rohkem nakatumisi, seal ka rohkem haiglaravi vajajaid.

Praegu on üle 40 protsendi patsientidest Harjumaa piirkonnas, mis on aga mõistetav, kuna seal elab kõige enam inimesi.

"Tartu Ülikooli kliinikum, Ida-Viru keskhaigla, Narva haigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Ida-Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Kuressaare haigla, nüüd ka Tallinna lastehaigla ja Pärnu haigla," loetles Sule haiglaid, kus on veel koroonaviirusega patsiente.

Ehkki teiste väiksemate haiglate rolli näeb Sule pigem toetavana, peavad ka nemad olema kohalike puhangute tekkides olema valmis koroonapatsientide vastuvõtuks.

Samas kinnitas Sule, et Eesti haiglates peab kogu aeg säilima erakorralise meditsiini abi võimekus.

Esmaspäeva hommikul vajas haiglaravi 91 inimest, kellest kümme on intensiivravil.