Euroopa Komisjon võtab Tallinna haigla ehituse tiheda jälgimise alla

Euroopa Komisjon lubab Tallinna haigla ehituse, millest umbes poole maksab välja Euroopa Liit teisipäeval heakskiidetud taasterahastu raames, hoida oma teravdatud tähelepanu all.

"Kuna see on väga suur projekt, siis suhtume sellesse väga tõsiselt ja oleme sellele pannud tavapärasest rohkem vahe-eesmärke, et jälgida selle projekti elluviimist," ütles komisjoni Tallinna esinduse majandusnõunik Ave Schank ERR-ile.

Kui enamusele taasterahastu kaudu toetatavatele projektidele on pandud üks-kaks vahe-eesmärki, siis Tallinna haiglale on komisjon seadnud seitse kontrollpunkti, mille täitmisel otsustakse järgmine rahaülekanne, selgub taasterahastu rakendamise dokumentidest.

Esimese eesmärgina tuleb Tallinna linnavalitsusel kui haigla omanikul veel tänavu neljanda kvartali jooksul sõlmida leping haigla projekteerimiseks ning leping peab sisaldama ka vajalikke ehituslube.

Teise vaheetapina tuleb hiljemalt 2023. aasta neljandas kvartalis sõlmida lepingud kaevetöödeks, vee- ja elektrivarustuse tagamiseks ning raudbetoonkonstruktsioonide tarnimiseks.

2024. aasta esimeses kvartalis tuleb allkirjastada haigla kompleksi ehitusleping.

Neljanda vaheetapina peab 2024. aasta lõpuks olema 10 protsenti ehituslepingust täidetud.

Viienda etapina peab 2025. aasta neljandas kvartalis olema täidetud 50 protsenti ehituslepingust.

Kuuenda tähtajana on öeldud, et 2025. aasta teises kvartalis tuleb linnavalitsusel sõlmida lepingud haigla tööks vajaliku sisseseade tarnimiseks pärast hoone valmimist.

Seitsmendaks peab Tallinna linnavalitsus 2026. aasta teiseks kvartaliks saama ehitajalt tunnistuse ehitise valmimise kohta ning algatama kasutusloa menetluse.

Taastekavast rahastatakse Lasnamäele rajatava Põhja-Eesti meditsiinilinnaku projekteerimist ja ehitust 280 miljoni euro ulatuses. Linnakuga luuakse kahe tänase Tallinna keskhaigla – AS Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) ja AS LääneTallinna Keskhaigla (LTK) baasil, koondades eriarstiabiteenuste osutamise eri linnaosade eraldi hoonetest, samade tegevusmahtudega ühte kaasaegsesse haiglahoonesse.

Tallinna haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Taasterahastust puudu jääva summa peaks haigla ehitusse panustama riik ja Tallinna linn.