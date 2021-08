WSJ: USA keskpank võib juba 2022. aastal varaoste vähendada

Ajalehe The Wall Street Journal andmetel on USA föderaalreservi ametnikud jõudmas kokkuleppele, et lõpetada koroonaviiruse epideemiast tingitud täiendav majanduse toetamine. Mitmed ametnikud soovitavad juba järgmise aasta keskpaigas varaoste vähendada.

USA keskpank teatas eelmise aasta detsembris, et eesmärk on saavutada kaheprotsendiline inflatsioon ja maksimaalne tööhõive.

Keskpanga ametnikud arutasid juuli lõpus koosolekul, millal vähendada iga kuu 120 miljardi dollari ulatuses toimuvaid hüpoteegiga tagatud väärtpaberite oste.

Juunis prognoosisid 13 ametniku, et intressimäärasid tuleb tõsta 2023. aasta lõpus. Seitse leidsid, et seda tuleks teha 2022. aasta lõpus.

"Oleme intressimäärade tõstmisest endiselt kaugel, hetkel pole see meie radaril," ütles juuli lõpus Föderaalreservi esimees Jerome Powell.

Bostoni keskpanga president Eric Rosengren sõnul loodab ta, et tööhõive kasvab ja septembris saab alustada läbirääkimisi võlakirjade ostmise vähendamise üle.

Varaostude eesmärk on turgutada majandust, et hoida all intressimäärasid, mis võimaldaks omakorda teha suuremaid laene ja kulutusi. Rosengren osutas hiljutistele elamuasemehindade tõusudele viidates, et senine varaostude programm tuleks lõpetada.

"Kui puuduvad ehitusmaterjalid ja puuduvad ehitajad, kuid me suurendame nõudlust eluasemete järele, siis tõstab see lihtsalt eluasemete hindu. Tööpuudust see aga ei vähenda," ütles Rosengren.

Keskpanga tippametnik Mary Daly leidis samuti, et föderaalreserv võiks aasta lõpus lõpetada koroonaviiruse epideemiast tingitud täiendava majanduse toetamise.

"Olen endiselt väga optimistlik majanduse väljavaadete suhtes. Leian, et oleks vaja hakata arutama, et hakkame pakkuma majandusele toetust, mida me tavaliselt pakkusime. Heaks lähtepunktiks oleks varaostude vähendamine," ütles Daly.

Mitmete keskpanga ametnike sõnul on kõige suuremaks riskiks koroonaviiruse delta variandi murettekitav levik.

Daly leidis, et delta variandil on majandusele siiski piiratud mõju. "Üldiselt ma ei usu, et see takistab majanduse taastumist," ütles Daly.