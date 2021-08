Tippametnik: USA föderaalreserv võiks vähendada varaoste

Intervjuus ajalehele Financial Times avaldas Daly arvamust, et majanduse taastumine jätkub. Seetõttu lähikuudel on vaja viirusest tingitud rahapoliitika muutmist.

"Olen endiselt väga optimistlik majanduse väljavaadete suhtes. Leian, et oleks vaja hakata arutama, et hakkame pakkuma majandusele toetust, mida me tavaliselt pakkusime. Heaks lähtepunktiks oleks varaostude vähendamine," ütles Daly.

Daly toetas varem kannatlikku lähenemist toetuste tagasivõtmisele, teatas Financial Times.

Keskpank teatas, et jätkab iga kuu 120 miljardi dollari ulatuses hüpoteegiga tagatud väärtpaberite ostmist.

Keskpanga eesmärk on saavutada kaheprotsendiline inflatsioon ja maksimaalne tööhõive. Daly sõnul saavutatakse need eesmärgid aasta lõpuks või 2022. aasta alguseks.

Juulis lisandus USA-s 943 000 uut töökohta. Tööpuudus langes 5,9 protsendilt 5,4 protsendile.

"Lisame piisavalt töökohti, et saavutada tööhõive eesmärk. Me pole veel eesmärke saavutanud, aga hakkame koroonaviiruse epideemiast tingitud surutisest pääsema," ütles Daly.

Üha rohkem keskpankureid soovib oodatust kiiremini finantsturgudelt taganeda.

"On aeg erakorraliselt rahapoliitiliselt olukorralt üle minna neutraalsematele tingimustele," ütles kolmapäeval Kansas City föderaalreservi juht Esther George.

Sel nädalal leidsid ka Atlanta ja Bostoni föderaalpankade juhid, et inflatsiooni tase on piisav, et vähendada võlakirjade ostmist.

USA keskpank on teatanud, et kõrgem kui kaheprotsendine inflatsioon on nende jaoks praegu aktsepteeritav, sest inflatsioon on olnud pikalt alla kahe protsendi.

USA-s teatas juunis inflatsiooni 5,4-protsendisest kasvust aastatagusega võrreldes.

Mitmete keskpanga ametnike sõnul on kõige suuremaks riskiks koroonaviiruse delta variandi murettekitav levik.

Daly leidis, et delta variandil on majandusele siiski piiratud mõju. "Üldiselt ma ei usu, et see takistab majanduse taastumist," ütles Daly.