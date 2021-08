Stoicescu: keegi ei tea veel, kas ja kui palju on Taliban muutunud

Afganistanis on võim Talibani käes, mida esilagu veel keegi tunnustanud pole. Julgeolekuolukord on piirkonnas selgelt halvenenud, kuid keegi ei soovi, et Afganistanist hakkaksid lähtuma põgenikelained, äärmuslik islam ja uimastid, ütles analüütik Kalev Stoicescu.

Talibani võitlejad näevad täna välja samasugused nagu üle 20 aasta tagasi, kui nad viimati Afganistanis võimu võitsid, täheldavad kohalolevad meediakanalid. Ainuke erinevus on see, et kõigil on nutitelefonid. Kui palju Taliban muutunud on, seda saab peagi näha, ütles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse analüütik Kalev Stoicescu.

"Näiteks võtame naised, kes on saanud hariduse ja töökohti riigiaparaadis, politseis, relvajõududes, nende saatus on nüüd Talibani käes. Ja ma arvan, et Taliban neile armu väga ei anna," lausus Stoicescu.

Lääs on Afganistanist väljas, Hiina ja Venemaa vaatavad, mida teha annab, sest Afganistan on nende naaber, ütles Stoicescu. Nii Moskva kui Peking on aastaid Talibaniga sidet pidanud. Mida keegi ei soovi, on põgenikelained, äärmuslik islam ja uimastid Afganistanist. 1996. aastast viis aastat valitsenud Talibani emiraadil olid diplomaatilised sidemed naabritega täiesti olemas.

"Talibani emiraadil olid suhted nelja riigiga – Pakistaniga, Türkmenistaniga, Saudi Araabiaga ja Araabia Ühendemiraatidega. Eks siis ole näha, kes järjest tunnustavad Talibani uut võimu," ütles Stoicescu.