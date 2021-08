Moskva näeb lääne hävingut Afganistanis enda võiduna

Moskvas peetakse Afganistanis toimuvat nullsummamänguks – USA ja Lääne kaotus tähendab automaatselt Venemaa võitu.

"Moskva on teatud määral rahul sellega, mis toimub. Panus, mida tegid Moskva, Vene välisministeerium ja härra Kabulov (Vene välisministeeriumi ametnik Zamir Kabulov – toim.) isiklikult, kes praegu juhib kogu Vene poliitikat Afganistani suunas, osutus väga edukaks. Härra Kabulov võib loota kõrgele autasule. Sest Taliban, kelle peale Moskva panuse tegi või keda ta mingil määral patroneeris, on väga edukas, efektiivne. Ta lammutas Ašraf Gahni korrumpeerunud režiimi, keda Taliban pidas ameerika marionetiks – mis vastab samuti tõele – ühe ööpäeva jooksul," rääkis politoloog, Kesk-Aasia spetsialist Arkadi Dubnov

Nüüd kontrollib Taliban piiri endiste NSV Liidu Kesk-Aasia vabariikidega. Moskva jaoks on sellel nii plussid kui ka miinused.

"Moskva suurendas oma sõjalist ja poliitilist kohalolekut Kesk-Aasias. Ta näitab oma partneritele, et ainult Moskva võib neid kaitsta võimalikest ohtudest seoses Talibani võimuletulekuga. Kurat neid teab, äkki lähevad nad üle jõe ja vallutavad Kesk-Aasia?" rääkis Dubnov.

"Ma loodan, et pole vaja seletada, mis suunas läheb nüüd põgenike peavool. Euroopa oskab ja neile meeldib ehitada kaitsebarjääre, nii et väga vähe inimesi sellest voolust jõuab Euroopasse. Peamine vool tuleb meile (Venemaale – toim.). Ja pole ilmselt vaja seletada, kelle arvel hakatakse tugevdama Kesk-Aasia riikide piire ja armeed," ütles etnoloog, Afganistani ajakirjaniku Muhammad Yusufsai tütar Darja Mitina.

Venemaal on Taliban siiamaani terroristlike organisatsioonide nimekirjas. Nüüd tekib küsimus, kas võib terroriste usaldada.

"Need poisid, keda peetakse Venemaal terroristideks, kaitsevad nüüd Vene suursaatkonna Kabulis. See tähendab, et meil on terroristlike organisatsioonidega nii tihe koostöö. et lubame neile kaitsta meie diplomaatilisi esindusi välismaal," märkis Dubnov.

"Kõik jutud sellest, et Taliban lubas meile midagi, et ta saab heaks, et ta ei hakka lõikama ninasid ja kõrvasid – kõik need lubadused ei vääri paberit, millele need on kirja pandud," leidis Mitina.