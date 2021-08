Savisaar lubas nädala pärast kohtuda Tallinna uusärimeestega

30 aastat tagasi kirjutasid Eesti suuremad päevalehed Nõukogude Liidu ja Eesti delegatsioonide kohtumisest Moskvas, mida Eesti poolt juhtis ülemnõukogu juhataja Ülo Nugis. "Pooled pidasid vajalikuks otsida teid ja vahendeid Nõukogude Liidu ja Eesti Vabariigi suhete normaliseerimiseks ning lahkhelidest jagusaamiseks," seisab kohtumise ühiskommünikees.

Nugise sõnul selgus kohtumise käigus, et Moskva arsenalis pole enam ühtki tõsiselt võetavat argumenti, mis lubaks väita Eesti vabatahtlikku ühinemist N. Liiduga ja seda, et Eesti pole annekteeritud.

Delegatsioonid leppisid kokku, et järgmine kõnelustevoor toimub oktoobri esimesel poolel.

Siis ei teadnud keegi, et pooleteise kuuga pöördub nende maailm kummuli: vanameelsete augustiputš lammutab Nõukogude Liidu, Eesti taastab iseseisvuse, mida tunnistab ka president Mihhail Gorbatšovi juhitud riiginõukogu ja oktoobri esimesel poolel lehvib Eesti Vabariigi lipp ÜRO peakorteri ees.

Teadeteagentuur ETA kirjutas täpselt 30 aastat tagasi, et erastamine ei edene nii nagu vaja ja Postimees avaldas selle uudisloo esiküljel. Nimelt pidasid päev varem peaministri Edgar Savisaare juhtimisel nõu eksperdid kaubanduse privatiseerimise küsimustes.

"Tõdeti: tööstuskaupade osas edeneb privatiseerimine enam-vähem rahuldavalt, kuid toidukaupluste erakätesse andmisega on olukord halvem. Kõige visamalt läheb see Tallinnas," tõdes nüüdne rahvusringhäälingu ajakirjanik Mart Linnart. "Väikepoodide privatiseerimisest ei piisa, kuid suurte selvehallide ülevõtmine on uusärimehe jaoks seotud suure riskiga. Teisalt kaasneb suurte, tervet linnajagu teenindavate kaupluste erakätesse andmisega oht, et kui uus omanik ei tule majandamisega toime, jääb linnaosa toiduta."

Savisaar pani ette viia mõnes linnas katsena läbi kaubanduse totaalne privatiseerimine, suhtus munitsipaliseerimisse ettevaatlikult, sest see ei oleks tegelik erastamine ja lubas järgmisel nädalal kohtuda Tallinna uusärimeestega.

17. augusti Rahva Hääl. Autor/allikas: ERR

Rahva Hääl vahendas esiküljel Reutersi teadet Saksamaalt, kuidas paljud seal teenivad Nõukogude armee sõdurid, kes deserteerisid, pöörduvad oma väeosadesse tagasi. Nädalas küsis Saksa võimudelt varjupaika viis kuni kümme Nõukogude sõjaväelast, kuid paljudele neist oli pettumuseks, et esialgu paigutati nad pagulaslaagritesse.

Postimees kirjutas, kuidas Tartus saab osta endise Ida-Saksa rahvaautosid Trabant, millel olevat mootorratta mootor, aga katus ikkagi pea kohal, kuigi kere plastikust. Taivo Paju kirjutas, et Trabant kui Ida-Saksa üks sümboleid võib panna muigama, kuid soodne hind – näiteks 9500 rubla või 1800 Soome marka – muudab selle taskukohaseks paljudele. Ka olevat Saksamaal autotehase laod toodangut täis. "Loomulikult jääb valikuvõimalus: kas olla vaene Trabandi omanik või jääda vaseks, aga uhkeks jalameheks," järeldas ajakirjanik.

17. augusti Postimees. Autor/allikas: ERR

Teet Jagomägi Regiost rääkis Postimehes Eesti kaartide koostamisest ja kirjastamisest ning vastas kõige lõpuks küsimusele, millal saame osta Regio toodetud eestikeelset gloobust:

"Oleme seda asja uurinud. Ainus koht, kus me saame gloobuseid rublade eest teha, on Gruusia. Seepärast on neid toota veidi raske. Aga ükskord teeme ka gloobuse."

Pirita Lillepaviljonis avati gladioolide ja daaliate näitus, teatasid laupäevased Rahva Hääl ja Päevaleht. Välja oli pandud ligi 150 gladioolisorti, lisaks 80 sorti daaliaid, külastajad said osta ka lilleseemneid.

Ja mida nägid tartlased täna 30 aastat tagasi kodulinna kinodes? "Ekraanis" linastus prantslaste "Ninja 9 surma", "Illusioonis" ameeriklaste karate naljafilm "Jumala relvad" ja Jugoslaavia "Las tulla armastus", "Athenas" USA "Armastus ja aeroobika", "Thalias" USA seiklusfilm "Top Gun" ja Elva "Helis" prantslaste "Roheline kiir".

Järgnevatel päevadel jagab Toomas Sildam noppeid, millest kirjutasid Eesti ajalehed 30 aastat tagasi.