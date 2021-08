Uus-Meremaa sulges ühe koroonajuhtumi pärast terve riigi

Teisipäeva õhtul hakkab riigis kehtima kõrgeim ohutase. Võimud kardavad koroonaviiruse epideemia delta variandi kiiret levimist.

"Peame delta variandi leviku peatamiseks kiiresti tegutsema. Oleme näinud, mis mujal juhtuda võib. Meil on ainult üks võimalus," ütles Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern.

Võimud pole veel kindlad, kas avastatud juhtum on delta variant, teatas The Guardian.

Kõrgeima ohutaseme raames tohivad inimesed suhelda ainult pereliikmetega. Inimesed saavad kodust lahkuda ainult toidu või meditsiinitarvete ostmiseks. Kättesaadav on ka arstiabi.

Riigi tervishoiuministri Ashley Bloomfieldi sõnul on tegemist riikliku probleemiga. "Võimalik, et riigis on ka teisi juhtumeid," ütles Bloomfield.

Uus-Meremaal on täielikult vaktsineeritud ainult 22 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Uus-Meremaa tahab elanikkonna täielikult vaktsineerida aasta lõpuks. Vaktsineerimine on vabatahtlik.