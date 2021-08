Reformierakonna fraktsioon toetab Karist presidendikandidaadina

"Hetketunnetus fraktsiooni poolt on see, et Karis jättis hea mulje ja Reformierakond oleks valmis teda presidendikandidaadina toetama. Lõpliku otsuse presidendikandidaadi osas teeb põhikirja järgi ikkagi erakonna juhatus," ütles Võrklaev.

Võrklaeva sõnul toimus poolteist tundi sisukat vestlust ning esitati küsimusi, kuid Karisele endale fraktsioon midagi ei lubanud. "Alar Karis konkreetset teadmist, et mis on Reformierakonna tunnetus, kaasa ei saanud," ütles ta.

Enne kui Reformierakonna juhatus Karise toetamist arutab, soovitakse Võrklaeva sõnul teada, mida arvavad tema kandidatuurist ülejäänud parlamendierakonnad, eriti koalitsioonipartneri Keskerakonna fraktsioon, kellega Karis kohtub veel neljapäeva pärastlõunal.

"Meie soov on teada saada, mida ülejäänud fraktsioonid, koalitsioonipartner ning Isamaa ja sotsiaaldemokraadid, mõtlevad, et kas meil on võimalus ühine kandidaat leida ja siis saab juhatus oma otsused teha. Ootame ära kindlasti teiste fraktsioonide tagasiside," lausus Võrklaev.

Võrklaeva sõnul ei saa täit kindlust, et kõik fraktsiooni saadikud hääletavad Karise poolt, ka siis, kui erakonna juhatus nii otsustama peaks.

"Saadikud on oma mandaadis vabad ja eriti nii olulise küsimuse kui presidendi valimine. Eks nagu enamust otsuste puhul, arvamusi on palju, me arutame need läbi ja püüame konsensuslikult kokku leppida ja nii ka tegutseda. Kui ühel hetkel jõuab juhatus selleni, et kinnitada kandidaat, keda me toetama läheme, siis loomulikult loodame, et fraktsiooni liikmed on ka valmis oma toetuse andma, aga ega sajaprotsendist garantiid ei ole kunagi," lausus Võrklaev.

Viies parlamendierakond EKRE on teatanud, et nemad toetavad oma presidendikandidaati Henn Põlluaasa.

Riigikogu erakorraline istungjärk presidendi valimiseks toimub 30. augustil. Äravalituks osutumiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust.