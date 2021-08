Ateena ametniku sõnul on metsatulekahjudes süüdi ka poliitikud

Myrivili sõnul on metsatulekahjud jõudnud juba Ateena äärelinnade lähedale. Tulekahjud hõlmavad 12 000 hektari suurust pindala, teatas Financial Times.

"See on pöördumatu hävingu algus. Ökosüsteemid ja elamispinnad hävivad. See on tingitud kliimamuutustest ja kuritegelikust valmisoleku puudumisest, et toime tulla äärmusliku kuumusega," ütles Myrivili.

"Kreeka ja muu maailm peab kiiresti kohanema, sest see on alles algus," lisas Myrivili.

Kogu Vahemere piirkond võitleb laastavate metsatulekahjudega. Tulekahjud räsivad Türgit, Prantsusmaad, Itaaliat ja Hispaaniat.

Ekspertide hinnangul on metsatulekahjudes süüdi rekordilised kuumalained. Hulk inimesi on samas arreteeritud ka süütamiste pärast.

Ateenas elab umbes neli miljonit inimest. Metsatulekahjud ähvardavad juba linna. Tulekahjud hävitavad kinnisvara ja taristut.

"Kuigi äärmuslik kuumus on suur oht, siis ettevalmistusi on selleks väga vähe tehtud. Keegi pole linna globaalseks soojenemiseks ette valmistanud," ütles Myrivili.

Myrivili süüdistas poliitikuid ka tähelepanu kõrvale juhtimises.

"Kui poleks tulekahjusid, poleks meil asju, millest meedia saaks teatada. Sellega saab tähelepanu juhtida muudelt teemadelt, nagu kuumusega seotud surmad," ütles Myrivili.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis eraldas metsatulekahjudega seotud abipaketiks 500 miljonit eurot. Samuti vabandas ta viivitamiste pärast tulekahjude kustutamisel. Samuti määras Mitsotakis ametisse uue ministri, kes vastutab loodusõnnetustest taastumise eest.