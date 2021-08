Itaalia minister: 70 protsenti metsatulekahjudest põhjustavad inimesed

Lõuna-Euroopa võitleb viimaste aastakümnete ühe karmima kuumalainega. Tuul ja kuiv ilm soodustavad tulekahjude levikut. Tulekahjude tõttu on surnud vähemalt viis inimest.

Kuigi kliimamuutused ja metsamaade halb majandamine soodustavad tulekahjude puhkemist, siis keskkonnakaitsjad ja võimud kahtlustavad ka maffia tegevust, teatas Politico.

"Tulekahjud said alguse enamasti pahatahtlikust tegevusest," ütles Cingolani.

80 protsenti metsatulekahjudest ja 55 protsenti tulekahjudega seotud kuritegevusest toimub piirkondades, kus aktiivselt tegutsevad ka maffiajõugud.

Itaalia maffia tegutseb nii metsatööstuses kui energeetikas. Maffia tegutseb näiteks päikesepaneelide rentimise äris.

"Inimesed ütlevad, et tulekahjud puhkesid, kuna on kuumem ja sajab vähem. See on jama. Väited, et kõik need tulekahjud on tingitud loodusest või püromaanidest, ei ole lihtsalt usutav," ütles looduskaitseorganisatsiooni Legambiente juht Enrico Fontana.

"Ndrangheta on Euroopa Liidu stiimulpaketi rahadest väga huvitatud. Ilmselt nad eeldavad, et osa sellest rahast eraldatakse ka metsandusele," ütles kohalik põllumeeste esindaja Vincenzo Linarello.