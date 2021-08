Taliban tõhustab USA-ga koostööd teinud kohalike otsinguid

Taliban on avalikkuses lubanud kättemaksust hoiduda.

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanike nähtud ÜRO ohuhindamise asjatundjate koostatud dokumendist selgub, et Talibanil on nimekirjad isikutest, keda tahetakse vahistada.

Taliban korraldab juba laialdaselt sihtotstarbelisi niiöelda ukselt-uksele visiite isikutele ja nende pereliikmetele, keda nad tahavad tabada.

Islamivõitlejad kontrollivad ka üksikisikuid teel Kabuli lennujaama ja on rajanud kontrollpunktid kõigis suuremates linnades, mille seas pealinnas Kabulis ja Jalalabadis.

"Nad võtavad sihikule liitlastega koostööd teinud ja ennast ülesandmast keelduvate isikute pered ja karistavad neid vastavalt šariaadiseadustele," selgitas asjatundjate rühma juhtiv Christian Nellemann.

"Prognoositav on, et NATO ja USA vägedega koostööd teinud isikud ning ka nende lähikond ja pereliikmed puutuvad kokku piinamise ja hukkamistega. See seab veelgi enam ohtu lääne luureteenistused, nende võrgustikud ning võime võidelda nii Talibani, Islamiriigi ja ka muude terroriohtudega," lisas Nellemann.

Võitlejad värbavad kiiresti informaatoreid Talibani režiimiga koostööd tegema ja laiendavad oma sihtmärkide nimekirju. Ühendust võetakse ka mošeedega.

Taliban on pärast võimule naasmist käivitanud avalike suhete mainekampaania. Muu hulgas lubas islamiliikumine anda täieliku amnestia kõigile, kes töötasid koos valitud Afganistani valitsusega.

Taliban lasi maha Deutche Welle ajakirjaniku pereliikme

Saksa ringhäälinguorganisatsioon Deutsche Welle teatas neljapäeval, et islamiliikumine Taliban lasi Afganistanis maha ühe nende kohaliku reporteri pereliikme ja vigastas raskelt teist.

Teistel perekonnaliikmetel õnnetus põgeneda.

Deutsche Welle andmetel otsivad islamivõitlejad kõnealust reporterit taga, kuid mees asub juba Saksamaal.