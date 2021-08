"Olukorrast riigis": terviseameti külmlao raport on masendav lugemine

Hindrek Riikoja nimetas riigisekretär Taimar Peterkopi eestvõttel koostatud sõltumatut raportit terviseameti külmlao juhtumi kohta masendavaks lugemiseks.

"Me teame küll, kes on süüdi, aga keegi ei vastuta selle eest," ütles Riikoja.

Ta leidis, et Tanel Kiige ja Üllar Lanno põhjendus tagasiastumisest keeldumiseks asjaoluga, et tegemist on enne nende aega juhtunuga, ei päde, sest ministrile laieneb poliitiline ja Lannole juhi vastutus.

"Tegelikult nad ju vastutavad küll selle eest," leidis Riikoja.

"Ega siis Signe Kivi ei käinud koos Avo Viioliga kasiinos raha maha mängimas," tõi Riikoja näite poliitilise vastutuse võtmisest, kus minister tagasi astus.

Ta tõdes, et näiteid poliitilise vastutuse võtmisest pole Eestis palju, kuid mõned siiski on.

Indrek Lepik selgitas, et vastutuse võtmine ei võrdu süü omaksvõtmisega.

"See, et sa võtad vastutuse, ei tähenda kohe, et sa oled süüdi, vaid et on mingi jama ja see jama tuleb ära lahendada, aga seda saab lahendada juba uus meeskond, et see jama ei jääks neile taagana kaela," ütles Lepik.

Ta lisas, et olukorraga edasiminekuks on vaja just ladvikus verevahetust, kuid praegused juhid ei saa sellest aru.

Lisaks tekitas temas küsimust, mille jaoks on riigil olemas RKAS (Riigi Kinnisvara AS), kui seal peaks asuma riigi kompetents kinnisvaraobjektide ehitamiseks ja haldamiseks, aga raportist selgub, et terviseameti külmlao ehitustellimus läks algusest saati valesti ning järgmised valeotsused lihtsalt kuhjusid sinna otsa.

"Kui on võimalik, et ehitatakse külmladu, mis külmlaona ei toimigi, siis kuidas on võimalik, et keegi ei hoiagi sellel silma peal? See on institutsionaalne läbikukkumine. Tuleks läbi mõelda ka RKAS-i institutsionaalne roll," leidis Lepik.