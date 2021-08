Valmis Saaremaa riigigümnaasium.

Tänavu alustatakse Eestis õppetööd 20 riigigümnaasiumis, mida on kahe võrra rohkem kui aasta tagasi. Lähiaastatel saab valmis veel kaheksa riigi kooli.

Saaremaa gümnaasium on üks kahest tänavusest tuttuuest riigigümnaasiumist. Arhitektuuribüroo Karisma Arhitektid loodud lahendus on uutmoodi, võrreldes seniste Saaremaa koolidega. Selles koolis hakkab tänavu õppima 482 õpilast. Aga koolijuht ütleb, et kuigi koolimaja on valmis, siis kool veel valmis pole.

"Need traditsioonid hakkavad tekkima ja ma arvan, et siin vähemalt 3-4 lendu peab ära ootama, kuni saab öelda, et meil on päriselt midagi juba oma. Ehk siis õpilastel on siin veel aastaid luua ja vaja luua. Sest kõige hirmsam asi on see, kui kool ütleb, et nüüd on ta valmis," sõnas Saaremaa gümnaasiumi koolijuht Ivo Visak.

Uude kooli kogunevad kahe Kuressaare senise gümnaasiumi õpilased. Nii Saaremaa ühisgümnaasium kui ka Kuressaare gümnaasium on olnud mõlemad tugevate oma kooli traditsioonidega. Olgu nendeks siis kabaree-etendused, või mitmed üleriigilised teatri - ja laulukonkursid.

Paraku jäävad need kõik valdavalt vanadesse koolidesse maha.



"Me ei ole neid traditsioone kuhugi ära kaotanud. Kindlasti nad toimuvad, aga ma arvan, et kuna meil on õpilasi niivõrd rohkem igapäevaselt majas, siis need traditsioonid peavad natukene muutuma," märkis Visak.

Kooli personali kuulub poolsada inimest. Päris mitme jaoks on sellesse majja tööle tulemine omamoodi väljakutse. Näiteks õpetaja Meelis Juhandi on värske politseipensionär ja otsustas nüüd õpetajaks hakata.

Saaremaa gümnaasium on ka viimaste aastate Saaremaa suurim ja kalleim rajatis, makstes ligi 6,5 miljonit eurot. Koolijuht usub, et tegemist on Eesti ilusaima riigigümnaasiumiga.



"Mina tahan niimoodi uskuda. Eks üks õige koolijuht peabki enda kooli uskuma. Ja päeva lõpuks, kui siin koolis ringi kõndida, siis on seda näha ka," sõnas ta.